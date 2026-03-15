Нафта йде в обхід блокади Ірану: коли подешевшає бензин на АЗС в Україні

Читайте також: Які можливі сценарії розгортання війни на Близькому Сході

Головне: Нафта із регіону Перської затоки почала транспортуватися на світовий ринок в обхід блокади Ірану;

Ці маршрути можуть замістити третину дефіциту;

Іран вже атакував інфраструктуру альтернативних маршрутів;

Нові поставки навряд чи знизять ціну палива в Україні, але можуть сприяти її стабілізації;

Альтернативних маршрутів для експорту газу з регіону Перської затоки – немає.

Альтернативні шляхи транспортування нафти можуть покрити третину обсягу, який транспортується через Ормузьку протоку (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Іран назвав умову за якої можливий прохід танкерів через Ормузьку протоку

Запуск нафтопроводів, щоб оминути протоку

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового експорту нафти та природного газу. Оскільки Іран продовжує завдавати ударів по танкерам, які намагаються її перетнути, дві країни – Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вирішили задіяти альтернативні шляхи постачання нафти на світовий ринок, повідомило 12 березня видання CNBC.

Саудівська Аравія має нафтопровід "Схід-Захід", який проходить від східного узбережжя Аравійського півострова, де зосереджені основні родовища нафти королівства, до західного узбережжя – берега Червоного моря і порту у місті Янбу. Пропускна потужність цього маршруту становить 7 млн барелів на добу. 10 березня національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco повідомила, що планує завантажити маршрут на повну потужність протягом наступних днів.

Рух танкерів фактично зупинено через Ормузьку протоку (скрин-шот з онлайн-сервісу для відстеження руху суден Marine Traffic, станом на 14 березня)

Ще один альтернативний маршрут мають ОАЕ – це нафтопровід від міста Хабшан до міста Фуджейра. Цей маршрут дозволяє транспортувати нафту паралельно до Ормузької протоки, але по суходолу Аравійського півострова, від узбережжя Перської Затоки до берегів Індійського океану. Його пропускна потужність становить 1,5-1,8 млн барелів на добу, повідомляло CNBC.

"Саудівська Аравія та ОАЕ вже підвищують використання цих нафтопроводів, щоб оминути протоку", - прокоментував виданню аналітик консалтингової компанії Kpler, яка моніторить світові товарні ринки, Навін Дас.

Ризики для нових маршрутів нафти

Оскільки сумарна пропускна здатність двох нафтопроводів становить 8,5-8,8 млн барелів на добу, а через Ормузьку протоку прямувало близько 20 млн барелів, це означає, ці маршрути можуть покрити біля третини дефіциту, викликаного блокування протоки.

"Ці нафтопроводи покриють близько третини тієї нафти, яка йде з Перської затоки через Ормузьку протоку", - коментує РБК-Україна президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". експерт нафтогазового ринку Михайло Гончар.

Читайте також: США послабили санкції проти російської нафти

Експерт додає, що Іран добре розуміє значення цих маршрутів і вже почав їх атакувати. Наприклад, 11 березня Тегеран завдав удару безпілотником по терміналу у місті Фуджейра, де закінчується один із альтернативних нафтопроводів в ОАЕ.

Іран завдає ударів по нафтовій інфраструктурі сусідніх арабських країн, наприклад, ОАЕ (Getty Images)

"Для нафтопроводу "Схід-Захід", через який нафта може транспортуватися до Червоного моря і далі до Суецького каналу, – ризики менші, але іранські дрони можуть дістати і туди", - говорить співрозмовник.

Маршрут у Саудівській Аравії можна розширити, прокласти новий нафтопровід, збудувати нафтоперекачувальні станції, але це не гарантує 100%-ї безпеки.

"Ризики ударів з боку Ірану по цим маршрутам, можливо, дещо нижчі, ніж в Ормузькій протоці, але вони залишаються. Дрони певних модифікацій можуть літати на пару тисяч кілометрів", - пояснив експерт.

Використання нафтопроводу "Схід-Захід" – це більш складна логістика для компанії Saydi Aramco, адже набагато простіше було налити нафту на терміналі "Растанура" на березі Перській затоці в супертанкер і відвезти її до споживача на світовому ринку. Нещодавно Іран завдав потужного удару крилатими ракетами по цьому терміналу, додає співрозмовник.

Можлива реакція ціни на нафту

На фоні відкриття стратегічних нафтових резервів багатьма країнами світу, запуск альтернативних маршрутів сировини з Близького Сходу дозволить збільшити пропозицію на ринку та знизити тиск на ціну нафти.

"Ціна зазнає зниження, але вона не повернеться до показників, які були у лютому – нижче 70 доларів за барель", - говорить Михайло Гончар.

Експерт підкреслює, що тимчасове зниження ціни на нафту навряд чи призведе до суттєвого зниження цін на паливо в Україні, адже українські імпортери купують готові нафтопродукти з європейського ринку. "Навряд чи, гравці в Європі сильно будуть знижувати оптову вартість. Ціни злітають легко, а опускаються – хіба що символічно", - додає співрозмовник.

Ціна на нафту змінюється досить динамічно кожного дня. Кілька днів вона може знижуватися, а потім стається чергове загострення на Близькому Сході і вона знову піднімається, проте й позитивні новини, які збільшують пропозицію, теж впливають, коментує РБК-Україна аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

Відповідаючи на питання, чи нові поставки нафти дадуть можливість знизити ціни на пальне на українських АЗС, експерт говорить, що безумовно роздрібні ціни в Україні теж мають відреагувати. Проте, для цього необхідно, щоб вартість нафти була на невисокому рівні не один день, а, до прикладу, 3-5 днів.

Експерт вважає, якби нафта три дні підряд коштувала 66-69 доларів за барель, тоді б можна було очікувати зниження цін на АЗС.

Сіренко нагадує, що на ціну нафтопродуктів, які Україна імпортує із-за кордону, впливає девальвація гривні. Ефект зниження ціни на нафту може бути нівельований падінням курсу гривні до долара. Тому, на сьогодні, варто говорити не про фактор зниження ціни на роздрібному ринку, а хоча б про передмови для її стабілізації.

"Нам зараз би зупинитися і не рости, бо сьогодні ціни на АЗС знову зросли на 1 гривню за літр", - додає Олександр Сіренко.

Альтернативи для транспортування газу

Ормузька протока – це важливий маршрут також і для транспортування природного газу у зрідженому стані із країн Перської затоки, зокрема Катару – другого найбільшого у світі експортера зрідженого газу. Проте, для катарського газу немає іншого маршруту, окрім як через Ормузьку протоку, коментує Михайло Гончар.

Нафтогазова інфраструктура Катару (Getty Images)

Експерт нагадує, що Катар та Іран раніше намагалися реалізувати конкурентні проекти – прокласти газопроводи до узбережжя Середземного моря, щоб постачати газ на європейський ринок. Ці маршрути мали пройти через територію Сирії, на території якої розгорталася громадянська війна. Катар ставив за мету – не допустити іранський газ в Європу. В результаті цього суперництва, обидва проекти не були реалізовані.