Російська нафта знову в продажу: США дозволили експорт до квітня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters .

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що тимчасовий дозвіл стосується виключно нафти, "яка зараз застрягла в морі", і не забезпечить значного прибутку російському уряду.

Військові дії в цій країні, включно з перекриттям Ормузької протоки, створили дефіцит пропозиції на світовому ринку нафти.

Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном.

Таким чином, ослаблення санкцій розраховане на один місяць, ймовірно, з метою стабілізації світової нафтової ситуації в короткостроковій перспективі.

За даними відомства, дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє Росії продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на Москву.

На тлі глобальної нафтової кризи, спричиненої військовими діями на Близькому Сході, Вашингтон ухвалив рішення, яке ще донедавна здавалося малоймовірним.

Нагадуємо, що доходи Росії від експорту нафти в лютому досягли мінімального рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначимо, що глобальний нафтовий ринок зіткнувся з безпрецедентною кризою на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Порушення поставок, зупинка танкерів і удари по нафтовій інфраструктурі призвели до зниження видобутку на мільйони барелів і різкого зростання цін на чорне золото.