Іран допускає можливість пропуску нафтових танкерів через Ормузьку протоку, але є умова

Тегеран допустив пропуск обмеженої кількості нафтових танкерів через Ормузьку протоку, якщо торгівля буде здійснюватись китайськими юанями.

Іран розглядає можливість дозволу обмеженій кількості нафтових танкерів проходити Ормузькою протооюу, якщо торгівля вантажами здійснюватиметься в китайських юанях. Про це повідомив CNN високопоставлений іранський чиновник.

За словами джерела, цей можливий крок відбувається на тлі роботи ісламської республіки над новим планом управління потоком нафтових танкерів через протоку.

Повідомляється, що міжнародна торгівля нафтою майже повністю здійснюється в доларах, за винятком російської нафти, яка підпадає під санкції і торгується в рублях або юанях.