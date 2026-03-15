Нефть идет в обход блокады Ирана: когда подешевеет бензин на АЗС в Украине

Главное:

Нефть из региона Персидского залива начала транспортироваться на мировой рынок в обход блокады Ирана;

Эти маршруты могут заместить треть дефицита;

Иран уже атаковал инфраструктуру альтернативных маршрутов;

Новые поставки вряд ли снизят цену топлива в Украине, но могут способствовать ее стабилизации;

Альтернативных маршрутов для экспорта газа из региона Персидского залива - нет.

Альтернативные пути транспортировки нефти могут покрыть треть объема транспортируемого через Ормузский пролив (инфографика РБК-Украина)

Запуск нефтепроводов, чтобы обойти пролив

Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового экспорта нефти и природного газа. Поскольку Иран продолжает наносить удары по танкерам, которые пытаются его пересечь, две страны - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили задействовать альтернативные пути поставки нефти на мировой рынок, сообщило 12 марта издание CNBC.

Саудовская Аравия имеет нефтепровод "Восток-Запад", который проходит от восточного побережья Аравийского полуострова, где сосредоточены основные месторождения нефти королевства, до западного побережья - берега Красного моря и порта в городе Янбу. Пропускная мощность этого маршрута составляет 7 млн баррелей в сутки. 10 марта национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что планирует загрузить маршрут на полную мощность в течение следующих дней.

Движение танкеров фактически остановлено через Ормузский пролив (скрин-шот с онлайн-сервиса для отслеживания движения судов Marine Traffic, по состоянию на 14 марта)

Еще один альтернативный маршрут имеют ОАЭ - это нефтепровод от города Хабшан до города Фуджейра. Этот маршрут позволяет транспортировать нефть параллельно Ормузскому проливу, но по суше Аравийского полуострова, от побережья Персидского залива до берегов Индийского океана. Его пропускная мощность составляет 1,5-1,8 млн баррелей в сутки, сообщало CNBC.

"Саудовская Аравия и ОАЭ уже повышают использование этих нефтепроводов, чтобы обойти пролив", - прокомментировал изданию аналитик консалтинговой компании Kpler, которая мониторит мировые товарные рынки, Навин Дас.

Риски для новых маршрутов нефти

Поскольку суммарная пропускная способность двух нефтепроводов составляет 8,5-8,8 млн баррелей в сутки, а через Ормузский пролив направлялось около 20 млн баррелей, это означает, эти маршруты могут покрыть около трети дефицита, вызванного блокировкой пролива.

"Эти нефтепроводы покроют около трети той нефти, которая идет из Персидского залива через Ормузский пролив", - комментирует РБК-Украина президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". эксперт нефтегазового рынка Михаил Гончар.

Эксперт добавляет, что Иран хорошо понимает значение этих маршрутов и уже начал их атаковать. Например, 11 марта Тегеран нанес удар беспилотником по терминалу в городе Фуджейра, где заканчивается один из альтернативных нефтепроводов в ОАЭ.

Иран наносит удары по нефтяной инфраструктуре соседних арабских стран, например ОАЭ (Getty Images)

"Для нефтепровода "Восток-Запад", через который нефть может транспортироваться к Красному морю и далее к Суэцкому каналу, - риски меньше, но иранские дроны могут достать и туда", - говорит собеседник.

Маршрут в Саудовской Аравии можно расширить, проложить новый нефтепровод, построить нефтеперекачивающие станции, но это не гарантирует 100%-ной безопасности.

"Риски ударов со стороны Ирана по этим маршрутам, возможно, несколько ниже, чем в Ормузском проливе, но они остаются. Дроны определенных модификаций могут летать на пару тысяч километров", - пояснил эксперт.

Использование нефтепровода "Восток-Запад" - это более сложная логистика для компании Saydi Aramco, ведь гораздо проще было налить нефть на терминале "Растанура" на берегу Персидского залива в супертанкер и отвезти ее к потребителю на мировом рынке. Недавно Иран нанес мощный удар крылатыми ракетами по этому терминалу, добавляет собеседник.

Возможная реакция цены на нефть

На фоне открытия стратегических нефтяных резервов многими странами мира, запуск альтернативных маршрутов сырья с Ближнего Востока позволит увеличить предложение на рынке и снизить давление на цену нефти.

"Цена претерпит снижение, но она не вернется к показателям, которые были в феврале - ниже 70 долларов за баррель", - говорит Михаил Гончар.

Эксперт подчеркивает, что временное снижение цены на нефть вряд ли приведет к существенному снижению цен на топливо в Украине, ведь украинские импортеры покупают готовые нефтепродукты с европейского рынка. "Вряд ли, игроки в Европе сильно будут снижать оптовую стоимость. Цены взлетают легко, а опускаются - разве что символически", - добавляет собеседник.

Цена на нефть меняется достаточно динамично каждый день. Несколько дней она может снижаться, а потом происходит очередное обострение на Ближнем Востоке и она снова поднимается, однако и позитивные новости, которые увеличивают предложение, тоже влияют, комментирует РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

Отвечая на вопрос, дадут ли новые поставки нефти возможность снизить цены на топливо на украинских АЗС, эксперт говорит, что безусловно розничные цены в Украине тоже должны отреагировать. Однако, для этого необходимо, чтобы стоимость нефти была на невысоком уровне не один день, а, к примеру, 3-5 дней.

Эксперт считает, если бы нефть три дня подряд стоила 66-69 долларов за баррель, тогда бы можно было ожидать снижения цен на АЗС.

Сиренко напоминает, что на цену нефтепродуктов, которые Украина импортирует из-за рубежа, влияет девальвация гривны. Эффект снижения цены на нефть может быть нивелирован падением курса гривны к доллару. Поэтому, на сегодня, стоит говорить не о факторе снижения цены на розничном рынке, а хотя бы о предпосылках для ее стабилизации.

"Нам сейчас бы остановиться и не расти, потому что сегодня цены на АЗС снова выросли на 1 гривну за литр", - добавляет Александр Сиренко.

Альтернативы для транспортировки газа

Ормузский пролив - это важный маршрут также и для транспортировки природного газа в сжиженном состоянии из стран Персидского залива, в частности Катара - второго крупнейшего в мире экспортера сжиженного газа. Однако, для катарского газа нет другого маршрута, кроме как через Ормузский пролив, комментирует Михаил Гончар.

Нефтегазовая инфраструктура Катара (Getty Images)

Эксперт напоминает, что Катар и Иран ранее пытались реализовать конкурентные проекты - проложить газопроводы к побережью Средиземного моря, чтобы поставлять газ на европейский рынок. Эти маршруты должны были пройти через территорию Сирии, на территории которой разворачивалась гражданская война. Катар ставил цель - не допустить иранский газ в Европу. В результате этого соперничества, оба проекта не были реализованы.