Дизель під 82, а газ - по 45: великі АЗС підняли ціни 13 березня

Цінники на пальне знову поповзли вгору. Якщо ще вчора преміальний дизель можна було знайти дешевше, то сьогодні на одній з АЗС він впритул наблизився до 82 грн, а газ в одній з мереж майже досяг позначки у 45 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цін.

Головне: Бензин : Популярний А-95 на OKKO, WOG, SOCAR тримається на позначці 70,99 грн, в "Укрнафті" - 68,99 грн. Найдорожчий бензин ("сотий") коштує 80,99 грн.

: Популярний А-95 на OKKO, WOG, SOCAR тримається на позначці 70,99 грн, в "Укрнафті" - 68,99 грн. Найдорожчий бензин ("сотий") коштує 80,99 грн. Дизель : подорожчав на 1 грн у великих мережах. Ціна на стандартне ДП коливається від 71,99 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR). Преміальний дизель на SOCAR вже перетнув позначку і коштує 81,99 грн.

: подорожчав на 1 грн у великих мережах. Ціна на стандартне ДП коливається від 71,99 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR). Преміальний дизель на SOCAR вже перетнув позначку і коштує 81,99 грн. Автогаз: додав 1 грн до вартості майже скрізь, крім державної АЗС. Найвища ціна зафіксована на WOG - 44,98 грн, найнижча в "Укрнафті" - 40,99 грн.

Фото: ціни на пальне на популярних мережах АЗС 13 березня (інфографіка РБК-Україна)

За результатами моніторингу цін, бензин в популярних мережах автозаправних станцій залишився стабільними, проте спостерігається подорожчання дизельного пального та автомобільного газу на низці ключових АЗС.

Огляд цін на АЗС 13 березня

OKKO

Мережа підвищила вартість дизеля та газу на 1 гривню.

Бензин Pulls 100: 80,99 грн

Бензин Pulls 95: 73,99 грн

Бензин А-95 Євро: 70,99 грн

ДП Pulls: 79,99 грн (було 78,99 грн)

ДП Євро: 76,99 грн (було 75,99 грн)

Газ: 43,99 грн (було 42,99 грн)

WOG

На заправках WOG ціни на дизельне пальне зросли на 1 гривню, на газ - аналогічно.

Бензин 100: 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 73,99 грн

Бензин 95 Євро: 70,99 грн

ДП Євро-5: 77,99 грн (було 76,99 грн)

ДП Mustang: 80,99 грн (було 79,99 грн)

Газ: 44,98 грн (було 43,98 грн)

SOCAR

Мережа SOCAR також відкоригувала вартість дизельного пального та автогазу на 1 гривню.

Бензин NANO 100: 80,99 грн

Бензин NANO 95: 74,99 грн

Бензин А-95: 70,99 грн

ДП NANO Extro: 81,99 грн (було 80,99 грн)

ДП NANO: 78,99 грн (було 77,99 грн)

Газ: 43,98 грн (було 42,98 грн)

"Укрнафта"

На заправках державної "Укрнафти" станом на сьогодні вартість усіх видів пального залишилася без змін порівняно з попередньою добою.

Бензин 98 (Energy): 77,99 грн

Бензин 95 (Energy): 71,99 грн

Бензин А-95: 68,99 грн

Бензин А-92: 65,99 грн

ДП (Energy): 75,99 грн

ДП: 71,99 грн

Газ: 40,99 грн

Чому дорожчає пальне

На світовому енергетичному ринку зараз спостерігається нестабільність. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану ціни на нафту залишаються високими та коливаються.

Війна на Близькому Сході вплинула на рух танкерів Ормузькою протокою та роботу НПЗ у низці країн Перської затоки.

Зокрема, нафта марки Brent зараз торгується приблизно по 101 долар за барель.

Додатково на ринок вплинуло рішення США тимчасово послабити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. Третім країнам дозволили купувати енергоносії з Росії, але лише ті, що були завантажені на танкери до 12 березня і вже перебувають у морі. Такий дозвіл діятиме місяць і стосується близько 124 млн барелів нафти.

У Мінфіні США вважають, що це рішення нібито не принесе суттєвої фінансової вигоди російському уряду.

Водночас видання Financial Times пише, що ситуація може стати "різким поворотом у долі Москви". Адже перед цим російський нафтовий експорт впав до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Додамо, що ще минулого тижня різко почали зростати ціни на пальне і в Україні. Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що однією з головних причин подорожчання є залежність України від імпорту пального.

За його словами, після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу близько 85% світлих нафтопродуктів країна змушена завозити з-за кордону.

Крім того, на ціни впливають зростання попиту (на бензин А-95 зріс на 40-70%, а на дизель на 60-140%.), скорочення запасів пального, дорожча логістика та менша пропозиція від європейських постачальників.