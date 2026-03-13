ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар іде вниз, але все ще вище 44 гривень: яким буде курс валют в Україні 16 березня

15:33 13.03.2026 Пт
2 хв
Скільки коштуватиме валюта після вихідних?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар іде вниз, але все ще вище 44 гривень: яким буде курс валют в Україні 16 березня Фото: НБУ оновив курс валют на 16 березня (Getty Images)

Нацбанк трохи опустив курс долара на 16 березня, євро також падає в ціні і віддаляється від позначки в 51 гривню.

Скільки коштуватимуть долар та євро наступного тижня та які можливі максимуми - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Чому дорожчає валюта і чи б’є це вже по цінах в Україні

Головне:

  • Курс на 16 березня: Нацбанк трохи знизив офіційні показники. Долар коштуватиме 44,13 грн (-3 коп.), а євро впаде суттєвіше - до 50,66 грн (-29 коп.).
  • Прогноз на тиждень: На готівковому ринку долар очікується в межах 43,5-44,5 грн, а євро - 50,5-52 грн.
  • Динаміка в обмінниках: Щоденні коливання можуть сягати 0,3 грн. Різниця між купівлею та продажем в обмінних пунктах може доходити до 1 грн на доларі та до 1,3 грн на євро.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок, 16 березня, на рівні 44,13 гривні. Це на три копійки нижче за сьогоднішнє значення.

Євро ж після вихідних коштуватиме 50,66 гривні. Таким чином європейська валюта впаде в ціні на 29 копійок.

Долар іде вниз, але все ще вище 44 гривень: яким буде курс валют в Україні 16 березня

Фото: курс валют на 16 березня (інфографіка РБК-Україна)

Яким буде курс наступного тижня

У коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що ситуація визначатиметься балансом між пропозицією експортерів та попитом на енергоресурси.

Допустимі коридори валютних змін:

На міжбанку курс коливатиметься в межах 43,5-44,25 грн за долар та 49,5-52 грн за євро. На готівковому ринку очікувані межі становлять 43,5-44,5 грн за долар та 50,5-52 грн за євро.

Крок та різниця курсів:

Щоденні зміни курсу в обмінниках можуть сягати до 0,3 грн. Різниця між купівлею та продажем у касах банків складе до 0,6 грн за долар та до 1 грн за євро, а в обмінних пунктах - до 1 грн за долар та до 1,3 грн за євро. Середні тижневі відхилення будуть у межах 1-1,5% від стартового курсу.

За словами Лєсового, відсутність різких коливань зараз є головним чинником, що стримує спекуляції та заспокоює ринок.

Читайте також: Долар по 45? Чому в Україні зростає курс та чого чекати до кінця року

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

