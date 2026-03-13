Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь

Бензин дорожчає, але податки знижувати не будуть. Уряд обрав інший інструмент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Чому не знизять ПДВ і акциз

Кабмін не збирається зменшувати ПДВ чи акциз на пальне. Свириденко пояснила позицію просто: ці кошти йдуть до бюджету, з якого фінансують армію.

Що замість цього

Уряд обрав інший шлях - кешбек і держкомпанія як орієнтир ціни.

Державна "Укрнафта" продаватиме пальне з мінімальною націнкою. Це має показати ринку, якою має бути "справедлива ціна".

Паралельно запрацює програма компенсацій для тих, кого найдужче вдарило подорожчання палива. Вона діятиме через систему кешбеку:

15% - на дизель

- на дизель 10% - на бензин

- на бензин 5% - на автогаз

Програма триватиме до 1 травня 2026 року на всіх АЗС, що приєднаються.

Чому пальне дорожчає

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив причину кризи.

"Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Це стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує понад 85% пального, і тому ця криза, безумовно, б'є і по нас", - сказав він.

Наразі, за його словами, дефіциту пального немає. За березень Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензину, дизелю та скрапленого газу. У резервах - близько 100 тис. тонн кожного з видів. Постачання йдуть із понад 10 країн, найбільше - з Польщі, Литви, Румунії та Греції.

Нестабільність на Близькому Сході спровокувала суттєві коливання на глобальному енергетичному ринку. Вартість нафти сягала позначки 120 доларів за барель, зараз дещо відкотилась - до позначки близько в 100 доларів.

Проте, незважаючи на певне зниження, котирування залишаються помітно вищими порівняно з докризовим рівнем - загальний приріст становить орієнтовно 20%.