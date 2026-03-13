Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Бензин дорожчає, але податки знижувати не будуть. Уряд обрав інший інструмент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Чому не знизять ПДВ і акциз
Кабмін не збирається зменшувати ПДВ чи акциз на пальне. Свириденко пояснила позицію просто: ці кошти йдуть до бюджету, з якого фінансують армію.
Що замість цього
Уряд обрав інший шлях - кешбек і держкомпанія як орієнтир ціни.
Державна "Укрнафта" продаватиме пальне з мінімальною націнкою. Це має показати ринку, якою має бути "справедлива ціна".
Паралельно запрацює програма компенсацій для тих, кого найдужче вдарило подорожчання палива. Вона діятиме через систему кешбеку:
- 15% - на дизель
- 10% - на бензин
- 5% - на автогаз
Програма триватиме до 1 травня 2026 року на всіх АЗС, що приєднаються.
Чому пальне дорожчає
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив причину кризи.
"Світова паливна криза розгортається через війну в Ірані. Це стосується всіх: Америки, Європи, Азії. Україна імпортує понад 85% пального, і тому ця криза, безумовно, б'є і по нас", - сказав він.
Наразі, за його словами, дефіциту пального немає. За березень Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензину, дизелю та скрапленого газу. У резервах - близько 100 тис. тонн кожного з видів. Постачання йдуть із понад 10 країн, найбільше - з Польщі, Литви, Румунії та Греції.
Нестабільність на Близькому Сході спровокувала суттєві коливання на глобальному енергетичному ринку. Вартість нафти сягала позначки 120 доларів за барель, зараз дещо відкотилась - до позначки близько в 100 доларів.
Проте, незважаючи на певне зниження, котирування залишаються помітно вищими порівняно з докризовим рівнем - загальний приріст становить орієнтовно 20%.
На цьому тлі українські автозаправні станції відреагували підвищенням роздрібних цін на пальне - наразі дизель коштує близько 82 гривень за літр.
Антимонопольний комітет вже направив запити до провідних мереж АЗС із вимогою обґрунтувати цінову політику. Голова відомства Павло Кириленко повідомив про різке зростання попиту: на бензин А-95 - від 40 до 70%, на дизельне пальне - від 60 до 140%, що суттєво вплинуло на ринкову кон'юнктуру.