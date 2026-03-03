У США відповіли, чи перекрив Іран важливу Ормузьку протоку
За словами американських військових, Іран досі не перекрив Ормузьку протоку, адже його кораблі її не мінують та не здійснюють її постійне патрулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки Fox News Дженіфер Гріффін.
"Центральне командування США стверджує, що Ормузька протока не закрита, незважаючи на заяви КВІР. Іран не патрулює протоку, і поки що немає жодних ознак того, що він займається її мінуванням", - заявила Гріффін.
Вона також підкреслила, що близько 80 відсотків іранською нафти йде до Китаю. Блокування логістики нафти та газу у протоці зашкодить Ірану та його ключовому союзнику.
Де знаходиться Ормузька протока
Ормузька протока розташована на південному сході Близького Сходу, між Іраном на півночі та Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) на півдні. Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою, а далі - з Аравійським морем і Індійським океаном.
Ормузька протока простягається на 195 км у довжину, а її ширина в різних місцях варіюється в межах від 55 до 95 км. Вона має середню глибину 27,5 м, найбільша становить 229 м.
Серед головних портів, розташованих поблизу протоки, - Бендер-Аббас (Іран) та Ель-Хасаб (Оман).
Протока поділена на два транспортні канали шириною близько 2,5 км кожен, відділені один від одного 5-кілометровою буферною зоною.
Фото: де розташована Ормузька протока (скриншот Google Maps)
Що передувало
Раніше повідомлялось, що через бойові дії та взаємні атаки Ірану, США та Ізраїлю, судноплавство в регіоні фактично зупинилося – обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.
Хоча ОАЕ та Саудівська Аравія намагаються "прокачати" нафту в обхід через труби, цього замало. Як результат – ціни на пальне різко підскочили. Індія та Іран вже підняли цінники на свою нафту.