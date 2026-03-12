Світовий ринок нафти на межі колапсу: видобуток впав до історичного мінімуму, - МЕА

Світовий ринок нафти переживає історичне потрясіння через масштабну війну на Близькому Сході. Через зупинку руху танкерів та атаки на інфраструктуру видобуток нафти в регіоні скоротився на мільйони барелів, що спровокувало стрибок цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Причини та масштаби кризи

У звіті наголошується, що війна на Близькому Сході призвела до майже повної зупинки руху суден через Ормузьку протоку - ключовий водний шлях для світового експорту палива. Потік нафти впав з 20 млн барелів на добу до історичного мінімуму.

Через неможливість вивозити сировину та переповнення сховищ країни Перської затоки були змушені скоротити видобуток щонайменше на 10 млн барелів на добу.

Найскладніша ситуація спостерігається в Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, Іраку та Катарі.

Крім того, через постійні атаки та відсутність ринків збуту в регіоні зупинилися нафтопереробні потужності обсягом понад 3 млн барелів на добу.

Реакція ринку та прогноз попиту

Ціни на нафту Brent після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого різко зросли, сягнувши позначки понад 120 доларів за барель. Станом на середину березня ціна дещо стабілізувалася і становить близько 92 доларів.

Аналітики МЕА знизили прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році на 210 млн барелів на день.

Головними причинами стали:

масове скасування авіарейсів на Близькому Сході;

перебої з постачанням зрідженого газу (ЗНГ);

нестабільність світової економіки через високі ціни на енергоносії.

Екстрені заходи МЕА

Для стабілізації ситуації країни-члени МЕА 11 березня ухвалили безпрецедентне рішення - випустити на ринок 400 млн барелів нафти зі своїх надзвичайних резервів.

Зазначається, що наразі світові запаси палива перебувають на найвищому рівні з 2021 року (понад 8,2 млрд барелів), що дає певний "буфер" для пом’якшення наслідків конфлікту.