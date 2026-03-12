ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Не утримаємося від помсти". Новий верховний лідер Ірану зробив першу заяву

16:12 12.03.2026 Чт
2 хв
Моджтаба Хаменеї поки що не хоче припиняти війну зі США та Ізраїлем
aimg Іван Носальський
"Не утримаємося від помсти". Новий верховний лідер Ірану зробив першу заяву Фото: Моджтаба Хаменеї, верховний лідер Ірану (Getty Images)

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву після того, як його обрали на таку посаду. Свою промову він наповнив погрозами.

Як передає РБК-Україна, заяву Хаменеї наводять Sky News і CNBC.

Читайте також: Нова мішень Ізраїлю і США. Чому обрання сина Хаменеї лідером Ірану наближає кінець режиму

Новий іранський лідер наголосив, що всі американські військові бази на Близькому Сході мають бути негайно закриті і "ці бази будуть атаковані".

Також, за його словами, блокада Ормузької протоки має бути продовжена як "засіб тиску на ворога".

Верховний лідер заявив, що Іран атакує нібито тільки іноземні бази в навколишніх країнах і вірить у дружбу зі своїми сусідами.

Хаменеї подякував "народу Ірану з усіх верств суспільства, який виступив проти ворога".

Як уточнив верховний лідер Ірану, збитки тим людям, які "втратили своїх близьких під час війни", буде компенсовано.

"Іран не утримається від помсти за кров своїх мучеників", - пригрозив він.

Трамп не виключає ліквідацію Хаменеї

Нагадаємо, Ізраїль і США ліквідували верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї на початку операції "Епічна лють" або "Рев лева".

Після цього Асамблея експертів обрала нового верховного лідера. Ним став син Алі Хаменеї - Моджтаба.

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп не виключив, що американська армія може ліквідувати і Моджтабу Хаменеї, якщо він відмовиться виконувати американські вимоги.

При цьому сьогодні, 12 березня, стало відомо, що Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час авіаудару США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком