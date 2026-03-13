РФ воюватиме довше? РБК-Україна дізналося про наслідки послаблення нафтових санкцій США
Відміна санкцій Сполучених Штатів проти Росії не допоможе стабілізувати світові ринки, але допоможе Кремлю воювати довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у дипломатичних колах.
"Це рішення (відміна санкцій проти нафти з РФ – ред.), яке точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше", - зазначило джерело РБК-Україна у дипломатичних колах.
За його словами, саме Російська Федерація допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід.
Відміна санкцій проти російської нафти: деталі
Нагадаємо, сьогодні зранку, 13 березня, Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, дозволивши експорт уже завантаженої нафти і нафтопродуктів.
За даними відомства, дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.
Таким чином, ослаблення санкцій розраховане на один місяць, ймовірно, з метою стабілізації світової нафтової ситуації в короткостроковій перспективі.
Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном.
Що передувало
Нагадаємо, що доходи Росії від експорту нафти в лютому досягли мінімального рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Також ми писали, що глобальний нафтовий ринок зіткнувся з безпрецедентною кризою на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Порушення поставок, зупинка танкерів і удари по нафтовій інфраструктурі призвели до зниження видобутку на мільйони барелів.