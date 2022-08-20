Макрон снова позвонил Путину, а генсек ООН посетил Одессу: новости за 19 августа

Война России против Украины: последние новости

Эрдоган предложил Зеленскому встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Украины Зеленскому провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, президенты могут встретиться в Турции.

В Пентагоне раскрыли детали новой помощи Украине

США готовятся передать дополнительную военную помощь Украине на сумму около 775 млн долларов.

Согласно данным американской журналистки Кейтлин Дорнбос:

Боеприпасы для HIMARS;

16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним;

15 дронов Scan Eagle;

40 MRAP (бронированные машины с защитой от мин и засад);

скоростные противорадиационные ракеты;

1000 ракетных систем TOW;

1000 дополнительных противоброневых систем Javelin;

2000 противоброневых снарядов.

В Крыму второй день подряд срабатывает ПВО

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе сработала система ПВО и был сбит беспилотник.

Россия планирует снова остановить "Северный поток"

Транспортировка газа по газопроводу "Северный поток" будет прекращена с 31 августа по 2 сентября для ремонта единой рабочей турбины.

Гутерреш впервые посетил Одессу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Одессу. Во время визита он приехал в один из одесских портов, а также поднялся на борт судна и осмотрел его груз.

Также Гутерреш призвал Россию отказаться от идеи по отключению электросетей Украины от ЗАЭС.

Эстония планирует призвать ввести восьмой пакет санкций ЕС против России

Эстония планирует официально предложить Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций против России. По мнению правительства, восьмой пакет ограничений должен включать расширенные санкции против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах.

Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Впервые за долгое время президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны подняли вопрос Запорожской АЭС и войны на территории Украины.

Стороны обсудили:

Запорожскую АЭС и риски касаемо ядерной безопасности;

важность направления миссии МАГАТЭ к станции;

"зерновую сделку";

Военнообязанные украинцы смогут выезжать за границу под залог

ФЛП и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога.

Выезжать разрешено лишь максимум на 7 дней.

Также были установлены и критерии разрешения выезда за границу:

своевременно подать налоговую отчетность;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.

Деньги, которые были внесены в качестве залога - вернутся владельцу после возвращения в Украину.