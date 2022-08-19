Беспилотники и снаряды для HIMARS. В Пентагоне раскрыли детали новой помощи Украине
США готовятся передать дополнительную военную помощь Украине на сумму около 775 млн долларов. В пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.
Чиновник Пентагона, пожелавший остаться анонимным, отметил, что США подготовили большой пакет помощи для Украины.
Пакет будет включать:
- Боеприпасы для HIMARS
- 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним
- 15 дронов Scan Eagle
- 40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)
- Скоростные противорадиационные ракеты
- Ракетные системы TOW
- 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin
- 2000 противоброневых снарядов
"Мы видели, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность огня на большом расстоянии действительно изменила динамику на поле боя, поэтому мы хотим убедиться, что у Украина есть постоянный поток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей", - сказали в Пентагоне.
Он отметил, что США продолжит предоставлять боеприпасы для HIMARS регулярно.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена может объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже сегодня.
Ранее США выделили новый пакет помощи на 1 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.