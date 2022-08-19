Оккупанты бьют из ствольной артиллерии по центру Никополя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Жителей просят оставаться в укрытиях или коридорах.

"Армия России обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии.

Находитесь в укрытиях или коридорах", - говорится в сообщении.

Напомним, что в предыдущую ночь российские войска также массированно обстреливали Никополь. Враг бил по храму, школе и жилым домам.

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