В Донецкой области украинские пограничники уничтожили группу диверсантов
Фото: В Донецкой области украинские пограничники уничтожили группу диверсантов (t.me/DPSUkr)
Украинские пограничники в Донецкой области уничтожили группу вражеских диверсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
На Северском Донце украинские пограничники выявили группу оккупантов. Диверсанты сняли с себя форму и экипировку, чтобы форсировать через реку.
"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее СБУ выявила группу людей, которые выдавали украинские паспорта иностранцам за деньги. Среди потенциальных клиентов обнаружили и российских диверсантов.
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