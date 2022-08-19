ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на юге нанесли 4 удара по врагу и сорвали планы вернуть в строй Каховский мост

Новина українською →
Новая Каховка, Пятница 19 августа 2022 02:27
ВСУ на юге нанесли 4 удара по врагу и сорвали планы вернуть в строй Каховский мост Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины нанесли четыре авиаудара по скоплению техники и живой силы врага в Баштанском и Бериславском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.

В том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост.

Подтвержденные потери врага составляют 73 захватчика, 3 танка, 4 пусковые установки и 1 радиолокационную станцию к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, еще 1 склад боеприпасов. Окончательные потери врага уточняются.

В течение суток украинские подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями.

В ходе встречного боя противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами.

В ответ враг пытался предпринять попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка – Станислав. Удачи не имел. С потерями отошел.

7 раз враг атаковал украинские позиции и населённые пункты вдоль линии столкновения авиацией. Без потерь со стороны украинцев.

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали, что украинские военные ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

Ранее стало известно, что украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские войска нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области 13 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ
Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом