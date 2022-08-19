Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против России
Эстония намерена сделать официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии сообщила, что, по мнению страны, восьмой пакет ограничений должен включать расширенные санкции против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах. Кроме того, Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организации.
Страна также хотела бы, что санкции значительно распространились и на поездки россиян в Европу.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные ограничения против российских граждан.
"Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - сказал он.
Напомним, Эстония решила запретить въезд в страну россиянам с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.
Кроме того, власти страны планируют запретить въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, которые выдали другие страны ЕС.
В Евросоюзе не пришли к единому мнению об ограничении выдачи туристических виз россиянам.
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