Военнообязанные украинцы смогут выезжать за границу под залог
ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.
Для выезда за границу руководителю предприятия или ФОПу нужно будет подать соответствующую заявку. Чтобы воспользоваться возможностью выезда за границу, нужно соответствовать определенным критериям:
- своевременно подать налоговую отчетность;
- не иметь задолженности по уплате ЕСВ;
- выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.
Также предприниматель должен внести на собственный эскроу счет в Ощадбанке залог в размере 200 тысяч гривен. Эти деньги вернутся владельцу после того, как лицо, была в командировке, вернется в Украину.
"В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут отменены", - отметила Свириденко.
В командировку за границу смогут выехать не более 10% от общего количества работников, но не более 10 человек.
Напомним, изначально Свириденко заявляла, что правительство разрешило выезжать за пределы Украины сотрудникам экспортных компаний. Подать заявку на выезд можно будет через "Дію".
Как писало РБК-Украина, президент рассказал, когда снимут запрет на выезд мужчин из Украины.
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