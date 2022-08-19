Военнообязанные украинцы смогут выезжать за границу под залог

ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.

Для выезда за границу руководителю предприятия или ФОПу нужно будет подать соответствующую заявку. Чтобы воспользоваться возможностью выезда за границу, нужно соответствовать определенным критериям:

своевременно подать налоговую отчетность;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.

Также предприниматель должен внести на собственный эскроу счет в Ощадбанке залог в размере 200 тысяч гривен. Эти деньги вернутся владельцу после того, как лицо, была в командировке, вернется в Украину.

"В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут отменены", - отметила Свириденко.

В командировку за границу смогут выехать не более 10% от общего количества работников, но не более 10 человек.