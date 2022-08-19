Макрон после долгого перерыва снова позвонил Путину: что обсудили

Впервые за более чем двухмесячный перерыв президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны подняли вопрос Запорожской АЭС и войны на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечает Кремль, Путин и Макрон обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. В первую очередь стороны подняли вопрос Запорожской АЭС и подчеркнули важность направления миссии МАГАТЭ к станции.

Путин якобы напомнил о готовности пригласить экспертов ООН и Красного Креста в следственный изолятор в Еленовке, где в результате российского теракта погибли украинские военнопленные.

Также глава России проинформировал Макрона о ходе реализации "зерновой сделки".

Кремль пишет, что стороны договорились и в дальнейшем поддерживать контакт для решения тех или иных вопросов.