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Генсек ООН впервые посетил Одессу

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Одесса, Пятница 19 августа 2022 14:51
Генсек ООН впервые посетил Одессу Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 19 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Одессу. Визит происходит на следующий день после переговоров с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время визита генсек ООН приехал в один из одесских портов, а также поднялся на борт судна и осмотрел его груз.

"Очень грустно видеть, как значительные мощности этого крупного порта не используются полностью. Мне грустно, потому что не реализуется тот потенциал, который этот порт, этот город имеет для вашей страны, для вашего региона. Я надеюсь, что скоро смогу вернуться и увидеть, что все терминалы загружены и что в городе кипит жизнь", - отметил Гутерреш.

Генсек ООН также подчеркнул, что если бы территория ЗАЭС была демилитаризована, этот вопрос обстрелов и обвинения в них российской и украинской сторон был уже урегулирован.

"Электричество с электростанции является украинским, оно нужно украинскому народу, особенно во время зимнего периода, и это нужно соблюдать", - заявил он.

Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш в Одессе (twitter com savianoabreu)

Напомним, вчера во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша.

Эрдоган заявил, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров. По его словам, война может завершиться за столом переговоров.

В свою очередь Зеленский по результатам встречи заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

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