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В Крыму второй день подряд срабатывает ПВО: что известно

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Украина, Пятница 19 августа 2022 20:47
В Крыму второй день подряд срабатывает ПВО: что известно Иллюстративное фото: В Крыму второй день подряд работает система ПВО (видео)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 19 августа, во временно оккупированном Крыму возле Евпатории сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "советника главы Крыма" Олега Крючкова.

Местный Telegram-канал утверждает, что над полуостровом в результате работы ПВО были сбиты беспилотники.

Позже так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что в Евпатории предварительно сработала система ПВО.

Напомним, что вчера в Крыму также срабатывала ПВО у Керченского моста.

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