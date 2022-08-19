В Крыму второй день подряд срабатывает ПВО: что известно

Иллюстративное фото: В Крыму второй день подряд работает система ПВО (видео)

В пятницу, 19 августа, во временно оккупированном Крыму возле Евпатории сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "советника главы Крыма" Олега Крючкова.

Местный Telegram-канал утверждает, что над полуостровом в результате работы ПВО были сбиты беспилотники. Позже так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что в Евпатории предварительно сработала система ПВО.