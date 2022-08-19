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Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

Новина українською →
Анкара, Пятница 19 августа 2022 12:41
Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Украины Зеленскому провести его встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Местом таких переговоров он назвал Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание F5Haber.

С таким заявлением Эрдоган выступил после встречи с президентом Зеленским во Львове вчера, 19 августа.

"Конечно, главной темой наших разговоров была война. Я еще раз поделился с ним тем, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать решению войны путем дипломатии и переговоров. Так же, как я сказал господину Путину во время моего визита в Сочи я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести их встречу", - сказал Эрдоган.

Предыстория

Напомним, накануне трехсторонней встречи во Львове турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским предложит Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым накануне поездки в Украину встречался турецкий лидер в Сочи.

Между тем уже после завершения переговоров во Львове президент Украины выступил с заявлением и подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Не мало важным является и тот факт, что в глава МИД Дмитрий Кулеба, подводя итоги встречи во Львове, заявил, что никто Украину к уступкам на переговорах не склонял. Кроме того, по его словам, от решений Зеленского, Эрдогана и Гутерреша зависит дипломатическое решение многих вопросов.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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