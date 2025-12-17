ua en ru
Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладом

Середа 17 грудня 2025 18:02
Квитки на дитячу залізницю у різних містах України почали продавати онлайн (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відтепер квитки на дитячу залізницю в Києві, Дніпрі, Львові або Рівному можна придбати онлайн. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Як купити квиток на дитячу залізницю онлайн

"Квитки на дитячу залізницю у вашому телефоні", - розповіли українцям у компанії.

Уточнюється, що це дозволить планувати дозвілля з малечею на дитячій залізниці ще простіше.

Йдеться про те, що продаж квитків на дитячу залізницю в різних містах запустили онлайн - на сайті "Укрзалізниці" та у застосунку.

"Тож не потрібно стояти в черзі до каси й можна купити завчасно на зручний час у потрібному місті", - пояснили пасажирам.

Для того, щоб купити квиток на дитячу залізницю віддалено, потрібно:

  • зайти на офіційний сайт продажу квитків "Укрзалізниці" (booking.uz.gov.ua);
  • перейти до сервісу "Квитки на Дитячу Залізницю";

Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладомДоступні сервіси на сайті УЗ (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

  • обрати місто (Київ, Дніпро, Львів або Рівне);
  • вказати потрібну вам дату (коли дитяча залізниця працює);
  • натиснути "Знайти";

Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладомКвитки на дитячу залізницю можна купити онлайн (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

  • обрати тип вагона (якщо така опція доступна);
  • вказати необхідну кількість квитків (з дітьми обов'язково має подорожувати дорослий, тож доведеться купити щонайменше один "Повний квиток");
  • перейти до оплати замовлення онлайн.

Варто зазначити, що в одному замовленні можна вибрати до 10 дорослих і 10 дитячих місць.

"За кожен придбаний квиток нараховуються 250 обіймашок, які можна обміняти на знижки та послуги наших партнерів у програмі лояльності", - додали в "Укрзалізниці".

Як дізнатись актуальний розклад і вартість квитків

З актуальним розкладом роботи дитячої залізниці в кожному окремому місті можна ознайомитись на сайті УЗ "Дитяча залізниця" (dytiacha.uz.gov.ua).

Для цього потрібно обрати ту чи іншу локацію:

  • Київську;
  • Львівську;
  • Дніпровську;
  • Рівненську.

Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладомГрафіки роботи дитячих залізниць у різних містах можуть не співпадати (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua)

У пам'ятці пасажира доступна інформація про сезони та графік роботи дитячої залізниці.

Там же можна побачити й розклад руху потягів у різні дні.

Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладомРозклад Київської дитячої залізниці (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua/kyiv)

В цілому дати старту зимових рейсів такі:

  • Київська дитяча залізниця - 25 грудня 2025 року;
  • Львівська дитяча залізниця - 26 грудня 2025 року;
  • Дніпровська дитяча залізниця - 27 грудня 2025 року;
  • Рівненська дитяча залізниця - 27 грудня 2025 року.

Примітно, що на дитячих залізницях Львова та Рівного зимові поїзди вирушать вперше за 75 років.

Тож для цих міст це - знакова подія, яка розширює формат роботи дитячих залізниць і відкриває нові можливості для навчання та дозвілля дітей у зимовий період.

Тим часом вартість квитків можна дізнатись, натиснувши на опцію "Купити квиток" на сторінці тієї чи іншої залізниці (користувача переадресують на booking.uz.gov.ua/kids).

Так, наприклад, у Києві за один квиток доведеться заплатити 80, 90 або 100 гривень. Ціна буде залежати від обраного пасажиром "класу" ("Загальний", "Ретро", "Люкс").

Вартість "Повного квитка" для дорослого - дещо вища - 110, 130 або 150 гривень відповідно.

Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладомКвитки на дитячу залізницю в Києві (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

"Якщо ваша дитина мріє бути машиністом, диспетчером, провідником, на сайті можна знайти контакти, аби записатися на навчання", - повідомили в "Укрзалізниці".

Подати заявку на навчання можна також онлайн.

Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладомДитяча залізниця дозволяє і навчатись, і подорожувати (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua)

"Чекаємо на маленьких пасажирів та запрошуємо в коло юних залізничників", - підсумували у прес-службі компанії.

Квитки на дитячу залізницю тепер продають онлайн: як купити і що з розкладомПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в УЗ повідомили, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Тим часом ми розповідали, коли у спальних потягах УЗ з'явиться Wi-Fi та що ще може змінитись для пасажирів.

Крім того, ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

Читайте також, як активувати програму "3000 км Україною" у застосунку УЗ, щоб отримати безкоштовні квитки на обрані рейси.

