Потяг запізнюється? Як діяти пасажирам і де швидко дізнатись інформацію
Затримки поїздів "Укрзалізниці" можуть траплятись через погіршення погодних умов, ворожі обстріли або ж інші форс-мажорні обставини. При цьому найголовніше, що потрібно зробити пасажирам - не панікувати.
Докладніше про те, як діяти у разі затримки потяга та де швидко знайти актуальну інформацію, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що робити пасажирам, якщо поїзд затримується
Алгоритм дій пасажирів, чий поїзд затримується, залежить від конкретних обставин.
Якщо, наприклад, людина вже перебуває в потязі й не має подальших важливих транспортних пересадок, потрібно не хвилюватись зайвий раз і спробувати відволіктись на інші справи під час подорожі.
При цьому варто періодично звірятись з актуальною інформацією щодо рейсу - аби спланувати свої кроки після прибуття на станцію.
За умови, що пасажир має пересадку, а поїзд затримується, про це краще повідомити провідника (який може передати важливу інформацію начальнику поїзда).
Якщо через затримку одного потяга, людина не встигла на інший, перевізник повинен (за наявності маршруту) організувати подальшу її подорож до місця призначення.
Тим часом якщо затримується поїзд, на який пасажир чекає на станції, алгоритм дій може бути дещо іншим - за умови значного запізнення людина може повернути гроші "за невикористаний квиток".
Для того, щоб отримати компенсацію, пасажирам радять:
- зробити фото табло з інформацією про затримку;
- попросити чергового вокзалу поставити відмітку про затримку чи скасування поїзда на квитку (або ж видати відповідну довідку);
- звернутися до каси вокзалу - для повернення коштів;
- зібрати документи на підтвердження запланованого наступного поїзда, на який людина не встигла (за потреби).
У будь-якому разі, головне - не панікувати, спокійно комунікувати з представниками залізниці та зберігати при собі всі проїзні документи й чеки (особливо якщо йдеться про якісь додаткові витрати, спричинені затримкою поїзда).
Де знайти актуальну інформацію про рух поїздів
Знайти актуальну інформацію про розклад руху або ж затримку потрібного вам рейсу, можна як офлайн, так і онлайн:
- у касах або довідках на вокзалах;
- на інформаційних табло на вокзалах;
- на офіційному сайті "Укрзалізниці";
- на електронному табло УЗ;
- у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
- у соціальних мережах УЗ - у Facebook або Telegram;
- через форму зворотного зв'язку;
- зателефонувавши на гарячу лінію УЗ за номером: 0 800 503 111.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про ймовірні зміни у графіках руху деяких пасажирських поїздів через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.
Згодом у компанії уточнили, що деякі рейси УЗ затримуються на тривалий час (від 1 до 8 годин).
Тим часом ми розповіли про наслідки негоди, яка накрила захід України.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба "Укрзалізниці" у Facebook, офіційний сайт УЗ, коментар для РБК-Україна адвокатки АБ "Івана Хомича" Олени Воронкової.
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