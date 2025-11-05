Підняття цін неминуче? В УЗ пояснили, які квитки можуть подорожчати й чому
Національний перевізник "Укрзалізниця" планує "підняти динамічне ціноутворення" для пасажирських купейних вагонів СВ і 1-го класу "Інтерсіті".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника голови наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергія Лещенка під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.
Як пасажирські перевезення залежать від вантажних
Під час виступу в парламенті посадовець нагадав, що "Укрзалізниця" 3,5 роки рятувала Україну під час війни.
"І тепер - час допомогти "Укрзалізниці" вистояти у цей складний період... Вона всім нам ще знадобиться", - наголосив Лещенко.
Він повідомив, що внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень - вичерпані.
"І або ми всі почнемо вживати для цього заходів, або втратимо нашу компанію", - додав член наглядової ради УЗ.
Лещенко розповів, що всі роки в Україні була система, коли "збитки пасажирських перевезень компенсувалися за рахунок вантажних". І вона працювала, "аж поки не почався "ефект доміно" через початок повномасштабного вторгнення".
"За 2021-2025 роки в нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться... І, відповідно, для того, щоб компенсувати збитки, нам потрібна допомога платників податків України. У зв'язку з чим ми відповідним способом звертаємося", - поділився фахівець.
Виступ Лещенка у ВРУ (кадр із відео: youtube.com/@RadaTVchannel)
Чому ціни на деякі квитки УЗ можуть зрости
Лещенко повідомив, що впродовж поточного року "було 800 атак на інфраструктуру залізниці" із пошкодженням 3 тисяч об'єктів.
"Чистий збиток залізниці за 9 місяців становить 7 млрд 195 млн гривень. Збитки пасажирки в минулому році - 18 млрд гривень. Відповідно є заходи, які вбачаються для того, щоб ситуацію виправити", - зауважив він.
Експерт пояснив, що йдеться про "три кроки":
- внутрішня оптимізація залізниці (зокрема питання продажу металобрухту може надати до 10 млрд гривень);
- компенсування збитків пасажирки "коштом бюджету" (16 млрд гривень);
- поступова індексація вантажних тарифів у два етапи - з 1 січня та з 1 липня 2026 року (це може дати 22 млрд гривень).
Посадовець розповів, що з огляду на ситуацію виникає потреба підвищити вартість залізничних квитків на далеке сполучення в 3-4 рази.
"Щоб ви розуміли, який це буде стрес... Можливо, дехто до цього готовий. Але це точно не підтримають українці у складних умовах нинішньої війни. Тому ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ і 1-го класу "Інтерсіті", - наголосив Лещенко.
За його словами, це "частково покращить результат". Хоча й "не повністю".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення майже на 40% - щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень (які вже у цьому році, за прогнозами, можуть досягнути 25 млрд гривень).
При цьому Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг) заявив, що заплановане підвищення вантажних тарифів УЗ може остаточно заблокувати його відновлення.
Тим часом комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запропонував уряду передбачити у держбюджеті 2026 року 26 млрд гривень - для фінансової підтримки АТ "Укрзалізниця".
Читайте також, як діятиме програма "УЗ-3000" (яка передбачає безкоштовні поїздки для українців).