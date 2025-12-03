Безкоштовні "3000 км Україною" від УЗ уже в застосунку: як активувати й отримати квитки
Національний перевізник "Укрзалізниця" відкрив пасажирам доступ до квитків за програмою "3000 км Україною" у своєму застосунку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Як скористатись програмою "3000 км Україною": алгоритм дій
Українцям розповіли, що квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні в застосунку УЗ (для iOS та Android).
Завантажити його можна через App Store або Google Play.
Завантаження застосунку УЗ (скриншот: app.uz.gov.ua)
Якщо ж застосунок "Укрзалізниці" ви вже маєте, його потрібно оновити.
Після цього - відкрити додаток й перейти до пілотної версії програми "3000 км Україною" (квитки до прифронтових громад), щоб її активувати.
Програма "3000 км Україною" (скриншот із додатка)
Наступний крок - ознайомлення з умовами подорожей у межах програми.
Умови подорожей (скриншот із додатка)
Далі - варто переглянути докладні умови участі та почитати, як можна використати кілометри в межах програми.
Після цього:
- поставити галочку біля "Приймаю умови участі в програмі";
- натиснути "Отримати кілометри".
Докладні умови участі у програмі - у застосунку УЗ (скриншот із додатка)
Після цього майбутнього пасажира можуть попросити підтвердити акаунт за допомогою "Дія.Підпис".
Безкоштовні кілометри можуть отримати лише верифіковані користувачі (скриншот із додатка)
Далі - залишається лише обрати необхідний вам рейс, щоб отримати квиток на нього.
Активована програма "3000 км Україною" (скриншот із додатка)
У прес-службі "Укрзалізниці" нагадали, що в грудні у межах програми доступні поїзди до та з прифронтових міст.
"Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", - закликали пасажирів і додали відповідну відеоінструкцію.
Квитки на які поїзди УЗ вже доступні
Варто зазначити що раніше, розповідаючи про запуск першого етапу програми "3000 км Україною" (3000 км для прифронтових громад), в УЗ надали список поїздів, квитки на які доступні вже з 3 грудня:
- №101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";
- №103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";
- №109/110 "Львів - Миколаїв";
- №115/116 "Суми - Київ";
- №121/122 "Миколаїв - Київ";
- №127/128 "Львів - Запоріжжя";
- №141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";
- №143/144 "Суми - Рахів";
- №39/40 "Солотвино - Запоріжжя";
- №45/44 "Харків - Ужгород";
- №47/48 "Запоріжжя - Мукачево";
- №51/52 "Одеса - Запоріжжя";
- №53/54 "Дніпро - Одеса";
- №61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";
- №773/774 "Київ - Конотоп";
- №87/88 "Ковель - Запоріжжя";
- № 886/888 "Фастів - Чернігів";
- №895/896 "Конотоп - Фастів".
Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 "Харків - Ясіня";
- №17/18 "Харків - Ужгород";
- №41/42 "Дніпро - Трускавець".
А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":
- №719/720 "Харків - Київ";
- №723/722 "Харків - Київ";
- №731/732 "Запоріжжя - Київ".
У прес-службі компанії пояснили також, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.
