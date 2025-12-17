ua en ru
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський

Середа 17 грудня 2025 12:03
ЗСУ відкинули окупантів від Куп’янська та контролюють майже 90% міста, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська відкинули російських окупантів від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", яке відбулося у форматі відеоконференції.

Він поінформував союзників про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною.

Головнокомандувач також навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України.

"Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста", - розповів Сирський.

Операція ЗСУ у Куп'янську

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.

Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.

Як відомо, операція планувалася та тривала з осені.

Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.

Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив. Однак Сили оборони України продовжують операцію з їхнього знищення.

