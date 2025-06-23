ВПО отримали ексклюзивні пропозиції та бонуси від "Укрзалізниці": як скористатись
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати доступ до розширеної програми лояльності УЗ "Залізні друзі", яка стане особливо корисною тим, хто регулярно користується залізничним транспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
"Залізні друзі" від УЗ: що змінюється для ВПО
В УЗ розповіли, що працюють над підтримкою українців, які вимушено покинули свої домівки - у партнерстві з Міністерством розвитку громад і територій, національним проектом "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації України.
З огляду на це було розширено програму лояльності "Залізні друзі" - спеціальними пропозиціями для ВПО.
"Тепер вони матимуть доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів залізниці та подвійних бонусів за подорожі", - наголосили в акціонерному товаристві.
Зазначається, що в черговому оновленні застосунку "Укрзалізниці" реалізовано:
- подвійні "обіймашки" за кожну подорож;
- спеціальна категорія "Для ВПО" - з доступними тільки внутрішньо переміщеним українцям пропозиціями.
Серед перших партнерів нового розділу програми:
- "Укрпошта";
- "Аптека 9-1-1";
- "Фокстрот";
- медичний центр "Мати та дитина";
- маркетплейс для пошуку ліків і медикаментів Liki24.com;
- інтернет-магазин ROZETKA.
Уточнюється, що "Укрзалізниця" планує й надалі розширювати кількість спеціальних пропозицій для ВПО та додавати у програму нових партнерів.
Як ВПО підключити програму лояльності
Для того, щоб отримати доступ до ексклюзивних пропозицій, ВПО потрібно підключити розширену програму лояльності від УЗ:
- оновити застосунок "Укрзалізниці";
- відкрити його;
- перейти у "Профіль";
- і далі - в "Мої дані";
- обрати "Додати статус ВПО";
- підтвердити статус через застосунок "Дія".
Після цього переселенці зможуть:
- користуватись спеціальними пропозиціями;
- отримувати подвійні "обіймашки".
"Нові можливості ставатимуть доступними користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку", - пояснили в "Укрзалізниці.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку допомогу можуть отримати ВПО у 2025 році.
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