ВПО отримали ексклюзивні пропозиції та бонуси від "Укрзалізниці": як скористатись

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати доступ до розширеної програми лояльності УЗ "Залізні друзі", яка стане особливо корисною тим, хто регулярно користується залізничним транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Залізні друзі" від УЗ: що змінюється для ВПО

В УЗ розповіли, що працюють над підтримкою українців, які вимушено покинули свої домівки - у партнерстві з Міністерством розвитку громад і територій, національним проектом "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації України.

З огляду на це було розширено програму лояльності "Залізні друзі" - спеціальними пропозиціями для ВПО.

"Тепер вони матимуть доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів залізниці та подвійних бонусів за подорожі", - наголосили в акціонерному товаристві.

Зазначається, що в черговому оновленні застосунку "Укрзалізниці" реалізовано:

подвійні "обіймашки" за кожну подорож;

спеціальна категорія "Для ВПО" - з доступними тільки внутрішньо переміщеним українцям пропозиціями.

Серед перших партнерів нового розділу програми:

"Укрпошта";

"Аптека 9-1-1";

"Фокстрот";

медичний центр "Мати та дитина";

маркетплейс для пошуку ліків і медикаментів Liki24.com;

інтернет-магазин ROZETKA.

Уточнюється, що "Укрзалізниця" планує й надалі розширювати кількість спеціальних пропозицій для ВПО та додавати у програму нових партнерів.

Як ВПО підключити програму лояльності

Для того, щоб отримати доступ до ексклюзивних пропозицій, ВПО потрібно підключити розширену програму лояльності від УЗ:

оновити застосунок "Укрзалізниці";

відкрити його;

перейти у "Профіль";

і далі - в "Мої дані";

обрати "Додати статус ВПО";

підтвердити статус через застосунок "Дія".

Після цього переселенці зможуть:

користуватись спеціальними пропозиціями;

отримувати подвійні "обіймашки".

"Нові можливості ставатимуть доступними користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку", - пояснили в "Укрзалізниці.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)