ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ВПО отримали ексклюзивні пропозиції та бонуси від "Укрзалізниці": як скористатись

Понеділок 23 червня 2025 14:12
UA EN RU
ВПО отримали ексклюзивні пропозиції та бонуси від "Укрзалізниці": як скористатись "Укрзалізниця" розширює програму лояльності "Залізні друзі" спецпропозиціями для ВПО (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати доступ до розширеної програми лояльності УЗ "Залізні друзі", яка стане особливо корисною тим, хто регулярно користується залізничним транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Залізні друзі" від УЗ: що змінюється для ВПО

В УЗ розповіли, що працюють над підтримкою українців, які вимушено покинули свої домівки - у партнерстві з Міністерством розвитку громад і територій, національним проектом "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації України.

З огляду на це було розширено програму лояльності "Залізні друзі" - спеціальними пропозиціями для ВПО.

"Тепер вони матимуть доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів залізниці та подвійних бонусів за подорожі", - наголосили в акціонерному товаристві.

Зазначається, що в черговому оновленні застосунку "Укрзалізниці" реалізовано:

  • подвійні "обіймашки" за кожну подорож;
  • спеціальна категорія "Для ВПО" - з доступними тільки внутрішньо переміщеним українцям пропозиціями.

Серед перших партнерів нового розділу програми:

  • "Укрпошта";
  • "Аптека 9-1-1";
  • "Фокстрот";
  • медичний центр "Мати та дитина";
  • маркетплейс для пошуку ліків і медикаментів Liki24.com;
  • інтернет-магазин ROZETKA.

Уточнюється, що "Укрзалізниця" планує й надалі розширювати кількість спеціальних пропозицій для ВПО та додавати у програму нових партнерів.

Як ВПО підключити програму лояльності

Для того, щоб отримати доступ до ексклюзивних пропозицій, ВПО потрібно підключити розширену програму лояльності від УЗ:

  • оновити застосунок "Укрзалізниці";
  • відкрити його;
  • перейти у "Профіль";
  • і далі - в "Мої дані";
  • обрати "Додати статус ВПО";
  • підтвердити статус через застосунок "Дія".

Після цього переселенці зможуть:

  • користуватись спеціальними пропозиціями;
  • отримувати подвійні "обіймашки".

"Нові можливості ставатимуть доступними користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку", - пояснили в "Укрзалізниці.

ВПО отримали ексклюзивні пропозиції та бонуси від &quot;Укрзалізниці&quot;: як скористатисьВПО отримали ексклюзивні пропозиції та бонуси від &quot;Укрзалізниці&quot;: як скористатисьПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку допомогу можуть отримати ВПО у 2025 році.

Читайте також, чи можуть переселенці знову отримати виплати після виїзду за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Внутрішньо переміщені особи Поради Поїзди Подорожі
Новини
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
Аналітика
Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні