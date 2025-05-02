Дитячі залізниці відкривають сезон в Україні: де можна покататись вже цими вихідними
В Україні розпочинається сезон дитячих залізниць. У деяких містах проїхатись поїздом юних залізничників можна вже цими вихідними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Запуск дитячої залізниці у Дніпрі
В УЗ розповіли, що літня виробнича практика для юних залізничників у Дніпрі стартує в суботу, 3 травня.
Уточнюється, що до роботи буде залучено 600 вихованців.
"Дитячі залізниці - це не лише важливий інструмент профорієнтаційної роботи та позашкільного навчання, а й популярне місце родинного дозвілля для містян", - нагадали українцям.
Графік руху поїздів на дитячій залізниці у місті Дніпро буде таким:
- травень, вересень, жовтень (у вихідні дні) - з 10:00 до 18:00;
- червень, липень, серпень (у четвер та п'ятницю) - з 12:00 до 18:00;
- червень, липень, серпень (у суботу та неділю) - з 10:00 до 18:00;
- 1 листопада (субота) та 2 листопада (неділя) - з 10:00 по 18:00.
Графік роботи дитячої залізниці у Рівному
У перший рейс на Рівненській дитячій залізниці поїзди вирушать в неділю, 4 травня.
Там практику проходитимуть 356 юних залізничників.
В УЗ розповіли також, що до початку нового сезону на дитячих залізницях:
- було проведено ремонтні роботи на станціях і у виробничих приміщеннях;
- було оновлено фарбування рухомого складу;
- було виконано профілактичні огляди вузлів і агрегатів локомотивів.
Графік руху поїздів на дитячій залізниці у місті Рівне буде таким:
- травень, вересень, жовтень (у суботу та неділю) - з 10:00 до 17:30;
- червень, липень, серпень (у четвер та п'ятницю) - з 11:00 до 15:30;
- червень, липень, серпень (у суботу та неділю) - з 10:00 до 17:30.
Коли запрацює дитяча залізниця у Львові
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", рух поїздів на Львівській дитячій залізниці планують розпочати в суботу, 10 травня.
Про графік руху впродовж літнього сезону наразі не повідомляється.
Як проходитимуть практику діти з Харкова та Запоріжжя
Українцям повідомили також, що навчання юних залізничників з Харкова та Запоріжжя - на тлі безпекової ситуації - проводиться в онлайн-режимі.
Уточнюється, що вони матимуть можливість здобувати практичні навички під час відвідування колег з інших міст.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Що відомо про роботу дитячої залізниці в Києві
Згідно з інформацією, наданою РБК-Україна оператором гарячої лінії "Укрзалізниці", сезон роботи Київської дитячої залізниці вже розпочався.
Станом на зараз вона працює впродовж вихідних днів:
- в суботу - з 10:20 до 18:50;
- в неділю - з 10:20 до 18:50.
Водночас перед тим, як планувати поїздку, громадянам радять зателефонувати за номерами: 044 458 48 34 або 044 452 20 22 (для уточнення інформації).
Це пов'язано з тим, що графік роботи дитячої залізниці в Києві може бути змінений з огляду на безпекову ситуацію. Наприклад, якщо лунає повітряна тривога, вона може бути зачинена.
Насамкінець оператор гарячої лінії УЗ зауважила, що графік курсування поїздів і роботи дитячої залізниці у столиці на повний літній період перебуває наразі на етапі доузгодження.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запускає додатковий потяг до популярного курорту (коли та куди саме можна ним доїхати).
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