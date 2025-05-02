Дитячі залізниці відкривають сезон в Україні: де можна покататись вже цими вихідними

В Україні розпочинається сезон дитячих залізниць. У деяких містах проїхатись поїздом юних залізничників можна вже цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Запуск дитячої залізниці у Дніпрі

В УЗ розповіли, що літня виробнича практика для юних залізничників у Дніпрі стартує в суботу, 3 травня.

Уточнюється, що до роботи буде залучено 600 вихованців.

"Дитячі залізниці - це не лише важливий інструмент профорієнтаційної роботи та позашкільного навчання, а й популярне місце родинного дозвілля для містян", - нагадали українцям.

Графік руху поїздів на дитячій залізниці у місті Дніпро буде таким:

травень, вересень, жовтень (у вихідні дні) - з 10:00 до 18:00;

червень, липень, серпень (у четвер та п'ятницю) - з 12:00 до 18:00;

червень, липень, серпень (у суботу та неділю) - з 10:00 до 18:00;

1 листопада (субота) та 2 листопада (неділя) - з 10:00 по 18:00.

Графік роботи дитячої залізниці у Рівному

У перший рейс на Рівненській дитячій залізниці поїзди вирушать в неділю, 4 травня.

Там практику проходитимуть 356 юних залізничників.

В УЗ розповіли також, що до початку нового сезону на дитячих залізницях:

було проведено ремонтні роботи на станціях і у виробничих приміщеннях;

було оновлено фарбування рухомого складу;

було виконано профілактичні огляди вузлів і агрегатів локомотивів.

Графік руху поїздів на дитячій залізниці у місті Рівне буде таким:

травень, вересень, жовтень (у суботу та неділю) - з 10:00 до 17:30;

червень, липень, серпень (у четвер та п'ятницю) - з 11:00 до 15:30;

червень, липень, серпень (у суботу та неділю) - з 10:00 до 17:30.

Коли запрацює дитяча залізниця у Львові

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", рух поїздів на Львівській дитячій залізниці планують розпочати в суботу, 10 травня.

Про графік руху впродовж літнього сезону наразі не повідомляється.

Як проходитимуть практику діти з Харкова та Запоріжжя

Українцям повідомили також, що навчання юних залізничників з Харкова та Запоріжжя - на тлі безпекової ситуації - проводиться в онлайн-режимі.

Уточнюється, що вони матимуть можливість здобувати практичні навички під час відвідування колег з інших міст.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що відомо про роботу дитячої залізниці в Києві

Згідно з інформацією, наданою РБК-Україна оператором гарячої лінії "Укрзалізниці", сезон роботи Київської дитячої залізниці вже розпочався.

Станом на зараз вона працює впродовж вихідних днів:

в суботу - з 10:20 до 18:50;

в неділю - з 10:20 до 18:50.

Водночас перед тим, як планувати поїздку, громадянам радять зателефонувати за номерами: 044 458 48 34 або 044 452 20 22 (для уточнення інформації).

Це пов'язано з тим, що графік роботи дитячої залізниці в Києві може бути змінений з огляду на безпекову ситуацію. Наприклад, якщо лунає повітряна тривога, вона може бути зачинена.

Насамкінець оператор гарячої лінії УЗ зауважила, що графік курсування поїздів і роботи дитячої залізниці у столиці на повний літній період перебуває наразі на етапі доузгодження.