Главная » Жизнь » Изменения

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписанием

Среда 17 декабря 2025 18:02
Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписанием Билеты на детскую железную дорогу в разных городах Украины начали продавать онлайн (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Отныне билеты на детскую железную дорогу в Киеве, Днепре, Львове или Ровно можно приобрести онлайн. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как купить билет на детскую железную дорогу онлайн

"Билеты на детскую железную дорогу в вашем телефоне", - рассказали украинцам в компании.

Уточняется, что это позволит планировать досуг с малышами на детской железной дороге еще проще.

Речь идет о том, что продажу билетов на детскую железную дорогу в разных городах запустили онлайн - на сайте "Укрзализныци" и в приложении.

"Поэтому не нужно стоять в очереди в кассу и можно купить заранее на удобное время в нужном городе", - объяснили пассажирам.

Для того чтобы купить билет на детскую железную дорогу удаленно, нужно:

  • зайти на официальный сайт продажи билетов "Укрзализныци"(booking.uz.gov.ua);
  • перейти к сервису "Билеты на Детскую Железную дорогу";

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписаниемДоступные сервисы на сайте УЗ (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

  • выбрать город (Киев, Днепр, Львов или Ровно);
  • указать нужную вам дату (когда детская железная дорога работает);
  • нажать "Найти";

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписаниемБилеты на детскую железную дорогу можно купить онлайн (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

  • выбрать тип вагона (если такая опция доступна);
  • указать необходимое количество билетов (с детьми обязательно должен путешествовать взрослый, поэтому придется купить как минимум один "Полный билет");
  • перейти к оплате заказа онлайн.

Стоит отметить, что в одном заказе можно выбрать до 10 взрослых и 10 детских мест.

"За каждый приобретенный билет начисляются 250 обнимашек, которые можно обменять на скидки и услуги наших партнеров в программе лояльности", - добавили в "Укрзализныце".

Как узнать актуальное расписание и стоимость билетов

С актуальным расписанием работы детской железной дороги в каждом отдельном городе можно ознакомиться на сайте УЗ "Детская железная дорога"(dytiacha.uz.gov.ua).

Для этого нужно выбрать ту или иную локацию:

  • Киевскую;
  • Львовскую;
  • Днепровскую;
  • Ровенскую.

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписаниемГрафики работы детских железных дорог в разных городах могут не совпадать (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua)

В памятке пассажира доступна информация о сезонах и графике работы детской железной дороги.

Там же можно увидеть и расписание движения поездов в разные дни.

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписаниемРасписание Киевской детской железной дороги (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua/kyiv)

В целом даты старта зимних рейсов следующие:

  • Киевская детская железная дорога - 25 декабря 2025 года;
  • Львовская детская железная дорога - 26 декабря 2025 года;
  • Днепровская детская железная дорога - 27 декабря 2025 года;
  • Ровенская детская железная дорога - 27 декабря 2025 года.

Примечательно, что на детских железных дорогах Львова и Ровно зимние поезда отправятся впервые за 75 лет.

Следовательно, для этих городов это - знаковое событие, которое расширяет формат работы детских железных дорог и открывает новые возможности для обучения и досуга детей в зимний период.

Между тем стоимость билетов можно узнать, нажав на опцию "Купить билет" на странице той или иной железной дороги (пользователя переадресуют на booking.uz.gov.ua/kids).

Так, например, в Киеве за один билет придется заплатить 80, 90 или 100 гривен. Цена будет зависеть от выбранного пассажиром "класса" ("Общий", "Ретро", "Люкс").

Стоимость "Полного билета" для взрослого - несколько выше - 110, 130 или 150 гривен соответственно.

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписаниемБилеты на детскую железную дорогу в Киеве (скриншот: booking.uz.gov.ua/kids)

"Если ваш ребенок мечтает быть машинистом, диспетчером, проводником, на сайте можно найти контакты, чтобы записаться на обучение", - сообщили в "Укрзализныце".

Подать заявку на обучение можно также онлайн.

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписаниемДетская железная дорога позволяет и учиться, и путешествовать (скриншот: dytiacha.uz.gov.ua)

"Ждем маленьких пассажиров и приглашаем в круг юных железнодорожников", - подытожили в пресс-службе компании.

Билеты на детскую железную дорогу теперь продают онлайн: как купить и что с расписаниемПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ сообщили, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Между тем мы рассказывали, когда в спальных поездах УЗ появится Wi-Fi и что еще может измениться для пассажиров.

Кроме того, мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

Читайте также, как активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ, чтобы получить бесплатные билеты на выбранные рейсы.

