У спальних потягах УЗ з'явиться Wi-Fi: що ще зміниться для пасажирів і коли

У Міністерстві розвитку громад і територій поділились досягненнями "Укрзалізниці" за 2025 рік й планами на наступний, 2026 рік. Ймовірне, зокрема, встановлення Wi-Fi у спальних потягах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.

Досягнення української залізниці за 2025 рік

Українцям розповіли, що команда міністерства займається регулюванням і формуванням політики у сфері залізничного транспорту під керівництвом віцепремєр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

Координує цей напрям заступник міністра Олексій Балеста.

Повідомляється, що 2025 рік став для української залізниці роком:

нових міжнародних сполучень;

оновлення рухомого складу;

інтеграції України до європейського транспортного простору.

Основні досягнення залізниці України у 2025 році (інфографіка: mindev.gov.ua)

Що може змінитись на "Укрзалізниці" у 2026 році

Згідно з оприлюдненими планами, у 2026 році Мінрозвитку спільно з "Укрзалізницею" продовжать реалізацію всіх основних напрямків розвитку залізничного сектору.

Йдеться про довгострокові проекти, які охоплюють:

модернізацію рухомого складу;

розширення міжнародних маршрутів;

цифровізацію сервісів;

підвищення безбар'єрності;

впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції.

Так, зокрема, триватиме реалізація програми оновлення парку пасажирських вагонів, започаткованої президентом України у 2020 році.

Саме у 2026 році очікується постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення.

Масштабована і збільшена втричі буде програма малої механізації.

Очікується, що впродовж 2026-2028 років УЗ отримає ще понад 9 000 одиниць техніки. Це дозволить повністю забезпечити потреби колійного господарства всієї мережі.

Уточнюється, що інфраструктурні підрозділи отримають сучасні інструменти, необхідні для швидкого, безпечного та стійкого ремонту інфраструктури.

Одним із ключових завдань стане впровадження механізму державного замовлення на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні.

"Відповідне урядове рішення передбачає розробку моделі компенсації різниці між економічно обґрунтованою собівартістю перевезень і державними тарифами, що дозволить забезпечити фінансову стабільність пасажирського сектору", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що це рішення є перехідним кроком до впровадження майбутньої системи PSO (зобов'язання щодо надання публічних послуг) відповідно до європейських стандартів.

Крім того, у 2026 році продовжиться реалізація одного з ключових євроінтеграційних інфраструктурних проектів - будівництво євроколії на напрямку "Скнилів - Мостиська-ІІ" (що має з'єднати Львів із європейською залізничною мережею).

Плани Мінрозвитку й УЗ на 2026 рік (інфографіка: mindev.gov.ua)

Що відомо про встановлення Wi-Fi у поїздах УЗ

Згідно з інформацією міністерства, у 2026 році продовжиться модернізація рухомого складу "Укрзалізниці".

Планується, зокрема, встановлення Wi-Fi у спальних потягах.

Варто зазначити, що після тривалого процесу з налаштування й тестування у вересні 2024 року стало відомо: "Укрзалізниця" запустила безкоштовний Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Згодом у компанії повідомили, що для пасажирів у деяких поїздах ліміти інтернету збільшено вдвічі.

Згідно з інформацією прес-служби УЗ, станом на 28 листопада 2025 року безкоштовний Wi-Fi:

доступний у тестовому режимі;

працює вже у 16 потягах, які курсують у межах України та за кордоном.

"Кожен пасажир може скористатися 2 ГБ інтернету під час подорожі. Для підключення достатньо вибрати мережу "WiFi test", - пояснили у компанії.