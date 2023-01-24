Корупційні скандали, танкові дискусії і погода на тиждень: новини за 23 січня

Поки спіраль корупційних скандалів і кадрових ротацій розкручується, на сході країни тривають обстріли прикордоння і деокупованих територій. Водночас надто затягнулася дискусія з боку Німеччини про надання Україні танків.

Детальніше про те, що сталося 23 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.

Російські війська минулої доби вчергове атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних. Також окупанти вели обстріли по мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

Окупаційні війська не залишають спроб ведення наступальних дій на сході України. Збройні сили, у свою чергу, успішно обороняють позиції та не дають ворогові просуватися - британська розвідка показала свіжу карту війни

У понеділок прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Скандал із закупівлями Міноборони

Постачальник продуктів заявив про "навмисну маніпуляцію" - у компанії ТОВ "Актив компані", що фігурує у скандальному розслідування щодо закупівель Міноборони харчів для військових, заперечують звинувачення у завищенні цін, а також називають викладену у ЗМІ інформацію маніпулятивною.

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки провів засідання, на якому заслухали керівництво Міноборони щодо питань закупівлі продуктів харчування для українських військових після скандальної публікації ЗМІ.

Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах.

Дискусії та ігри навколо танкового питання

США були дуже роздратовані коливаннями Берліна щодо передачі Україні танків Leopard 2. У Байдена розраховували, що на зустрічі союзників України в "Рамштайні" рішення все ж таки буде прийняте.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні обговорили військову підтримку України. Зокрема, на порядку денному була передача танків.

Україна звернулася з проханням до Німеччини про танки на сьомий день після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. Але німцям забракло 327 днів, щоб ухвалити рішення про передачу техніки.

Це абсолютно терміново: Столтенберг про постачання західних танків Україні.

На часі - конфіскація російських активів і санкції проти Росії

В Європейському союзі закликають активізувати обговорення щодо використання конфіскованих російських активів для відбудови України.

До санкцій проти РФ та стелі цін на нафту доєднались ще вісім країн Європи.

Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

Мороз міцнішає, але опадів чекати не варто

У вівторок, 24 січня, в Україні очікується морозна погода, місцями туман. При цьому, ні дощів, ні снігу, чекати не варто.

У найближчі сім днів погода в Україні буде без метеорологічних "стресів". Опади не передбачаються, температура цілий тиждень коливатиметься в районі нуля.