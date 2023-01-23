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Мороз міцнішає. Синоптики дали прогноз на завтра

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Понеділок 23 січня 2023 13:36
Мороз міцнішає. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, у вівторок, 24 січня, в Україні очікується морозна погода, місцями туман. При цьому, ні дощів, ні снігу, чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями, без опадів.

Туман та вітер

В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура

Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

Мороз міцнішає. Синоптики дали прогноз на завтра

Як повідомлялось, синоптики на сьогодні, 23 січня обіцяли погоду в Україні без опадів, місцями навіть до +11 градусів вдень. Але в Приазов'ї ймовірний сильний вітер, а в Карпатах - туман.

Цікаво, що у Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

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