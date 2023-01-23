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Комітет Ради провів засідання щодо можливих зловживань у Міноборони: підсумки

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 18:15
Комітет Ради провів засідання щодо можливих зловживань у Міноборони: підсумки Фото: Комітет Ради провів засідання щодо можливих зловживань у Міноборони (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки провів засідання, на якому заслухали керівництво Міноборони щодо питань закупівлі продуктів харчування для українських військових після скандальної публікації ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безугли.

"Закінчилось засідання Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівництво Міністерство оборони України та представників НАБУ, ДБР, СБУ", - написала Безугла.

За словами заступника голови комітету під час засідання:

  • були представлені контракти;
  • міністр оборони доповів та пояснив деталі;
  • НАБУ розповіли, що по цьому питанню відкрито кримінальне провадження;
  • ДБР та СБУ розповіли, що по ряду процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування.

Зазначено, що члени комітету звернулися до правоохоронних органів з закликом приділити увагу розслідуванням щодо закупівель для ЗСУ.

Також вони планують ознайомитись із фірмами-постачальниками продуктів харчування для українських військових та ініціювати законопроект про часткове відкриття інформації про закупівлю в умовах військового стану.

Нагадаємо, в ЗМІ масово поширилася інформація про те, що в Міністерстві оборони України нібито закуповують харчові продукти для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче в порівнянні з цінами в магазинах столиці.

Міністерство оборони відреагувало на інформацію ЗМІ. Там заявили, що вже ініціювали перевірку та звернення в СБУ для розслідування цієї справи.

В свою чергу компанія "Актив компані", що є одним з постачальників послуг харчування Міноборони, відреагувала на звинувачення у завищенні цін. Підприємство спростувало закиди у неринкових цінах та пояснило, із чого складається вартість за послугу.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України у зв'язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною.

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