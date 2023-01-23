Скандал із закупівлями Міноборони: постачальник продуктів заявив про "навмисну маніпуляцію"

У компанії ТОВ "Актив компані", що фігурує у скандальному розслідування щодо закупівель Міноборони харчів для військових, заперечують звинувачення у завищенні цін, а також називають викладену у ЗМІ інформацію маніпулятивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії в коментарі NV.ua.

ʼТак, у листі називають "недостовірною" інформацію про компанію як контрагента Міноборони, яка останнім часом розповсюджується у ЗМІ.

"Наводиться інформація про те що "Актив компані" нібито є "прокладкою", знаходиться за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1000 грн, реалізує продукцію за завищеними цінами. Вказана інформація є недостовірною, направлена на дискредитацію "Актив компані" та Міноборони", - йдеться у листі.

У компанії заявляють, що там офіційно працевлаштовано 187 працівників, що у її володінні знаходиться понад 2000 м² складських приміщень і понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів, а також що зі складів ТОВ Актив компані щоденно відвантажується продуктів харчування в обсязі не менше 120 тон.

Також у компанії додали, що фактичне місцеперебування "Актив компані" не відповідає юридичній адресі, і це пояснюється метою збереження життя та здоров’я працівників підприємства, а також його виробничих потужностей.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про завищення цін на харчові продукти, зокрема, вартість яєць, у ТОВ Актив компані повідомили, що під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд МО надали понад 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн до 162 грн за одиницю послуги.

Як запевняють в компанії, ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО, в тому числі з ТОВ "Актив компані" у 2023 році складає зараз 145,8 грн.

Там пояснили, що сама послуга включає вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів понад 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій.

"Відповідно до порядку застосування Каталогу харчових продуктів, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів - це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле. Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва", - пояснюють у компанії.

У ТОВ "Актив компані" вважають, що тому порівняння цін на окрему одиниць товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті - є неправильним та маніпулятивним.

У компанії зазначили також, що ціна на послуги із забезпечення харчовими продуктами фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання тих чи інших продуктів.

"З дати укладення договору ТОВ "Актив компані" не реалізувало жодне яйце за ціною 17 грн", - запевняють в компанії.

У листі лише повідомили, що укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, згідно з яким ринкова ціна одного яйця становить 9 грн за шт.

У ТОВ "Актив компан" також згадали, що Кабмін з міркувань безпеки затвердив окремий порядок оборонних закупівель на час воєнного стану.

"Оприлюднення зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров’я наших співробітників. А це понад 180 осіб", - наголосили у компанії.

У компанії звернулися до Міноборони та депутатів комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства.