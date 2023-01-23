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Це абсолютно терміново: Столтенберг про постачання західних танків Україні

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Понеділок 23 січня 2023 22:17
Це абсолютно терміново: Столтенберг про постачання західних танків Україні Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Постачання Україні більше важкого озброєння та інших бойових систем є абсолютно терміновим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яку приводить Spiegel.

Столтенберг наголосив на єдності НАТО та знову виступив за збільшення поставок зброї.

"Відтоді, як війна почалася майже рік тому, в альянсі був безпрецедентний рівень підтримки", - заявив генсек.

Столтенберг додав, що союзники по НАТО повинні постачати більше важкого озброєння та обладнання для Збройних сил України. Мова стосується бойових систем та називає це абсолютно терміновою потребою. Також він вітає всі оголошення західних країн щодо поставок танків для України.

"Тож якщо ми справді хочемо мати рішення, за якого Україна виживає як суверенна та вільна країна, тоді абсолютно необхідно діяти саме так", - додав генсек.

Нагадаємо, західні союзники не дійшли згоди про надання Україні бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Однак глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 22 січня підкреслила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що найближчим часом буде схвалено рішення про те, чи відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну.

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