Катер та понад 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні

За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялося, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 22 січня успішно відбили усі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

При цьому за оцінками Інституту вивчення війни ризик повторного російського вторгнення в Україну з території Білорусі зараз оцінюється як дуже низький.

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