Катер та понад 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні
За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 23.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3150 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6276 (+8) од,
- артилерійських систем - 2146 (+2) од,
- РСЗВ - 447 (+2) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+0) од,
- гелікоптерів - 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1894 (+2),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4936 (+4) од,
- спеціальної техніки - 193 (+0).
Як повідомлялося, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 22 січня успішно відбили усі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
При цьому за оцінками Інституту вивчення війни ризик повторного російського вторгнення в Україну з території Білорусі зараз оцінюється як дуже низький.
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