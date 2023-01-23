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Катер та понад 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 08:08
Катер та понад 700 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні на 23 січня (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 23.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків - 3150 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6276 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2146 (+2) од,
  • РСЗВ - 447 (+2) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+0) од,
  • гелікоптерів - 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1894 (+2),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4936 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 193 (+0).

Як повідомлялося, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 22 січня успішно відбили усі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

При цьому за оцінками Інституту вивчення війни ризик повторного російського вторгнення в Україну з території Білорусі зараз оцінюється як дуже низький.

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