ВАКС конфіскував активи російського олігарха Шелкова
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.
Як заявили у суді, рішення було прийнято з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.
Насамперед конфіскація майна стосувалася 100% частки ТОВ "ВСМПО ТИТАН", яке працювало на російську оборону.
Також у дохід держави стягнуто:
- квартиру загальною площею 175,5 кв. метрів в Одесі;
- стояночне місце в Одесі;
- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. метрів у Нікополі;
- комплекс у Нікополі;
- квартиру загальною площею 68,5 кв. метрів у Нікополі;
- трактор колісний;
- причіп;
- автомобіль LEXUS;
- чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
- кошти на банківських рахунках.
Як зазначено у повідомленні ВАКС, апеляційну скаргу може бути подано до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що голова "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив західних санкцій проти нього.
Крім того, ми писали, що в Європейському союзі закликають активізувати обговорення щодо використання конфіскованих російських активів для відбудови України.
Нагадаємо, що США найближчими місяцями можуть розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів.
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