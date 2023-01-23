ВАКС конфіскував активи російського олігарха Шелкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд України .

Як заявили у суді, рішення було прийнято з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Насамперед конфіскація майна стосувалася 100% частки ТОВ "ВСМПО ТИТАН", яке працювало на російську оборону.

Також у дохід держави стягнуто:

квартиру загальною площею 175,5 кв. метрів в Одесі;

стояночне місце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. метрів у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартиру загальною площею 68,5 кв. метрів у Нікополі;

трактор колісний;

причіп;

автомобіль LEXUS;

чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

кошти на банківських рахунках.

Як зазначено у повідомленні ВАКС, апеляційну скаргу може бути подано до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.