Коррупционные скандалы, танковые дискуссии и погода на неделю: новости за 23 января

Пока спираль коррупционных скандалов и кадровых ротаций раскручивается, на востоке страны продолжаются обстрелы приграничных и деоккупированных территорий. В то же время, слишком затянулась дискуссия со стороны Германии о предоставлении Украине танков.

Детальнее о том, что произошло 23 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 января, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 480 военных. Также ВСУ был подбит российский катер.

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов ранения получили четверо гражданских. Также оккупанты вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

Оккупационные войска не оставляют попыток ведения наступательных действий на востоке Украины. Вооруженные силы, в свою очередь, успешно обороняют позиции и не дают врагу продвигаться - британская разведка показала свежую карту войны

В понедельник прокремлевские войска нанесли удары по приграничной области Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Скандал с закупками Минобороны

Поставщик продуктов заявил об "преднамеренной манипуляции" - в компании ООО "Актив компани", фигурирующей в скандальном расследовании закупок Минобороны продовольствия для военных, отрицают обвинения в завышении цен, а также называют изложенную в СМИ информацию манипулятивной.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провел заседание, на котором заслушали руководство Минобороны по вопросам закупки продуктов питания для украинских военных после скандальной публикации СМИ.

Будут ли активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах.

Дискуссии и игры вокруг танкового вопроса

США были очень раздражены колебаниями Берлина по поводу передачи Украине танков Leopard 2. У Байдена рассчитывали, что на встрече союзников Украины в "Рамштайне" решение все же будет принято.

Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня обсудили военную поддержку Украины. В частности, в повестке дня была передача танков.

Украина обратилась с просьбой к Германии о танках на седьмой день после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Но немцам не хватило 327 дней, чтобы принять решение о передаче техники.

Это совершенно срочно: Столтенберг о поставках западных танков Украине.

Актуальны - конфискация российских активов и санкции против России

В Европейском союзе призывают активизировать обсуждение использования конфискованных российских активов для восстановления Украины.

К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран Европы.

Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Мороз крепчает, но осадков ждать не стоит

Во вторник, 24 января, в Украине ожидается морозная погода, местами туман. При этом ни дождей, ни снега ждать не стоит.

В ближайшие семь дней погода в Украине будет без метеорологических "стрессов". Осадки не предполагаются, температура будет целую неделю колебаться в районе нуля.