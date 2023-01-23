США роздратовані коливаннями Німеччини через передачу танків Україні, - ЗМІ
США були дуже роздратовані коливаннями Берліна щодо передачі Україні танків Leopard 2. У Байдена розраховували, що на зустрічі союзників України в Рамштайні 20 січня рішення все ж таки буде прийняте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"Білий дім комунікував з апаратом канцлера у надзвичайно різкому тоні: Вашингтон, очевидно, роздратований тим, що федеральний уряд ув'язав постачання Leopard 2 Україні з попередніми умовами", - йдеться у статті.
Як уточнює Süddeutsche Zeitung, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у телефонній розмові з радником канцлера Німеччини Єнсом Плеттнером різко відгукувався про поведінку Берліна, а до того, під час "Рамштайну", у напруженій атмосфері пройшла зустріч делегацій США та Німеччини.
Перед нарадою в Рамштайні у пресі циркулювала інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий дати дозвіл на передачу Leopard 2 лише після того, як США погодяться дати Україні свої Abrams.
США заявляли, що про подібну попередню умову з Німеччиною не говорили, а Abrams не хочуть передавати Україні, бо ті надто дорогі та складні в експлуатації.
Як повідомлялось, у Німеччині відбулись переговори у форматі "Рамштайн".
Зокрема, Польща заявила, що рішення про передачу танків Leopard для України на сьогоднішній зустрічі у "Рамштайні" прийнято не було, проте перемовини й надалі триватимуть.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Spiegel, Міністерство оборони Німеччини може передати ЗСУ 19 старих танків Leopard 2, які використовують на навчаннях для імітації ворога.
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