Синоптик розповіла про погоду на тиждень
У найближчі сім днів погода в Україні буде без метеорологічних "стресів". Опади не передбачаються, температура на градусниках цілий тиждень коливатиметься в районі нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Тиждень буде синоптично спокійним, без різких коливань температури чи бурхливих метеорологічних явищ та, що буває не часто, однорідним", - розповіла вона.
За словами синоптика, в найближчі 7 днів переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати.
"Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до "мінусів"., - додала Діденко.
Зазначимо, що завтра в Україні очікується морозна погода, місцями туман.
Нагадаємо, у Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.
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