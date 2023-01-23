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Синоптик розповіла про погоду на тиждень

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Понеділок 23 січня 2023 19:00
Синоптик розповіла про погоду на тиждень Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У найближчі сім днів погода в Україні буде без метеорологічних "стресів". Опади не передбачаються, температура на градусниках цілий тиждень коливатиметься в районі нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Тиждень буде синоптично спокійним, без різких коливань температури чи бурхливих метеорологічних явищ та, що буває не часто, однорідним", - розповіла вона.

За словами синоптика, в найближчі 7 днів переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати.

"Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до "мінусів"., - додала Діденко.

Зазначимо, що завтра в Україні очікується морозна погода, місцями туман.

Нагадаємо, у Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

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