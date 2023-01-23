Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах

На минулому тижні Україну сколихнуло одразу два скандали. Один - з закупівлею продуктів харчування для військових Міністерством оборони, другий - з участю заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого спіймали на хабарі у 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про це на зараз.

Скандал в Міноборони

ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що Міністерство оборони нібито закуповувало харчі для військослужбовців за цінами в два-три рази вищими порівняно з цінами в магазинах Києва. ЗМІ, що опублікувало відповідне розслідування стверджувало, що нібито має в розпорядженні копію відповідної угоди на закупівлю харчів на 13 млрд гривень.

22 січня заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила про те, що керівництво Міноборони викликали до Верховної ради. А в Міноборони ініціювали відповідну перевірку та звернуться до СБУ для розслідування інциденту.

"Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", - йдеться в заяві.

До того ж в Міноборони пообіцяли оприлюднити більш детальну інформацію з цього приводу за підсумками відповідного засідання Комітету, "орієнтовно - у понеділок (23 січня, - ред.)".

Скандал за участю Лозинського

21 січня РБК-Україна посилаючись на власні джерела повідомило, що співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки та затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, а повна сума закупівлі складала 1,8 млрд гривень.

Наразі правоохоронці проводять розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем у великому розмірі або здійснене посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або пов'язане з вимаганням неправомірної вигоди.

22 січня Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. А вже ближче до вечора прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив розпорядження про звільнення Василя Лозинського.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури пообіцяли провести перевірки після затримання Лозинського. Своєю чергою, в НАБУ розповіли, що схема, до якої причетний Лозинський, була такою: посадовці укладали договори з підприємцями за завищеними цінами, а різницю привласнювали.

Реакція Зеленського

У вечірньому звернені в неділю, 22 січня, президент Володимир Зеленський відреагував на скандали в Міноборони та в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, пообіцявши, що "цей тиждень буде часом відповідних рішень".

"Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо докладно розбиратися. Щодо енергетики та закупівель. Щодо відносин між центральною владою та регіонами. Щодо закупівель для військових", - підкреслив президент.

Реакція Арахамії

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні на Комітеті будуть розбиратися в ситуації, що склалася.

"Ініціюватиму повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади", - написав він у Telegram.

На його думку, "не на часі" вже не працює, "деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті".

"Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", - зазначив Арахамія.

Реакція "Слуги народу"

Сьогодні партія "Слуга народу" опублікувала заяву, в якій закликала правоохоронні та антикорупційні органи провести "ретельне, безкомпромісне і швидке розслідування" фактів щодо корупційних діянь високопосадовців Уряду й окремих міністерств.

