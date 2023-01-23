Британська розвідка показала свіжу карту війни в Україні

Російські окупаційні війська не залишають спроб ведення наступальних дій на сході України. Збройні сили, у свою чергу, успішно обороняють позиції та не дають ворогові просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські війська намагаються прорвати українські позиції в Донецькій та Луганській областях - у районі Кремінної, Сватового, Бахмута та Соледара. Біля двох останніх населених пунктів тривають активніші бої. Там ворог зосередив велику кількість сил і продовжує штурмувати позиції ЗСУ.

Українські війська, у свою чергу, героїчно відбивають атаки окупантів та не дають їм просуватися. Також ЗСУ завдають контратакуючих ударів у районі Кремінної та Сватового.

Крім того, у Запорізькій та Херсонській областях продовжуються артилерійські дуелі. Українські бійці завдають точних ударів по тилових позиціях росіян.