Контракт с Pfizer, обыски в ОАСК и созыв экстренного заседания ТКГ: новости за 6 апреля

Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer, НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде по делу родственника главы суда Павла Вовка, украинская делегация на фоне обострения на Донбассе созывает экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Подробнее о том, что произошло во вторник, 6 апреля, - в материале РБК-Украина

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НАБУ провело обыски в Окружном админсуде Киева. Замешан родственник Вовка

Детективы Национального антикоррупционного бюро со спецназовцами четыре часа проводили обыски в кабинетах Окружного админсуда Киева. Детективы НАБУ приехали в ОАСК около 11:00. Они хотели провести обыски в нескольких кабинетах. В одном из них пришлось выбивать дверь.

Обыски начались после того, как НАБУ задержало двух адвокатов во время получения взятки размером 100 тысяч долларов. Один из них, по данным следователей, близкий родственник председателя Окружного админсуда Павла Вовка. Речь идет о его брате Юрие Зонтове.

Названы следующие этапы повышения пенсий в Украине

В 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.

Двое пассажиров поезда Константиновка - Киев устроили стрельбу прямо в вагоне

В ночь на 6 апреля военнослужащие Госспецсвязи устроили стрельбу в поезде, который пришлось задерживать на станции Красноград. В ходе операции спецназа их задержали, при этом военные угрожали открыть огонь на поражение в случае штурма. В итоге поезд задержался на в пути на шесть часов.

За стрельбу объявили подозрение только одному офицеру спецсвязи. Второго отправили на гауптвахту.

Задержанных за фотосессию украинок депортируют из Дубаи

Украинские модели будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне их задержали в Дубае за нарушение законов об общественной порядочности.

Ранее сообщалось, что украинки были среди других девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Отмечалось, что им грозят штрафы и депортация.

Назван город Украины с самым грязным воздухом: единственный "красный" в стране

Стало известно, в каком городе Украины самый грязный воздух. Так, по состоянию на 5 апреля, "красным" цветом на карте города "светилось" Запорожье.

За состоянием атмосферного воздуха можно следить в системе общественного мониторинга атмосферного воздуха Eco-city. Она и показала, в каком городе Украины наиболее загрязненный воздух.

В Украину движутся снежные ливни: какие области сильно пострадают

Погода в Украине сильно испортится на Благовещение, 7 апреля. В части страны ожидаются ливни, снег, мокрый снег, к тому же местами будет очень холодно.

По данным синоптика Наталки Диденко, хуже всего 7 апреля погода будет в северных, части западных и центральных областей.