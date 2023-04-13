Китай готується до війни, а Шмигаль попросив літаки в США: новини за 12 квітня

Війна РФ проти України

Шмигаль закликав передати Україні F-16 на зустрічі з головою Пентагону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою Пентагону США Ллойдом Остіном та закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16.

"Ми виграємо цю війну. Але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні, як і раніше, потрібна інтенсивна військова підтримка", - наголосив прем'єр.

Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до реальних бойових дій

"Треба зміцнити реальну військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії, поглибити дослідження військових та оперативних питань, а також оновлювати оперативні концепції та бойові методи навчання. Необхідно посилити конфронтаційну підготовку та зосередитися на ключових темах", - заявив Сі Цзіньпін.

Також глава Китаю сказав, що для прискорення формування реальних бойових можливостей необхідно "енергійно розвивати нові бойові сили та засоби".

Росіяни опублікували відео страти українського військового

У російських Telegram-каналах з'явилося відео страти, ймовірно, українського військового. В Офісі президента пообіцяли, що за все буде відповідальність.

У Кремлі цинічно відреагували на страту українського військового. Зокрема, відео з кадрами обезголовлення бійця ЗСУ назвали "жахливими". Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков засумнівався у справжності кадрів, які потрапили до мережі.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати на відео страти українського військового російським окупантом. Він також підкреслив, що загарбники будуть відповідати за свої злочини.

У Дніпрі може піднятися рівень води. Киян попередили про загрозу підтоплення

Внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС 13 квітня у Києві та Бориспільському районі може піднятися рівень води у Дніпрі.

В Івано-Франківській області стався землетрус

У середу, 12 квітня, поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали.

За класифікацією землетрус належить до "невідчутних". Така інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Глава МЗС обговорив безпеку у Чорноморському регіоні з румунським колегою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з румунським колегою Богданом Ауреску. Однією з тем обговорень стало зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

Кулеба зазначив, що Ауреску засудив страту українського військового та інші звірства російських окупантів.

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