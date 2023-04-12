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В окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза, ворог обмежив поставки ліків

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Середа 12 квітня 2023 18:28
В окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза, ворог обмежив поставки ліків Фото: в окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза, ворог обмежив поставки ліків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза. Росіяни обмежили поставки ліків до аптек.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана "влада" значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти масово вивозять награбоване майно містян з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

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