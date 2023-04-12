Шмигаль закликав передати Україні F-16 на зустрічі з головою Пентагону

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це глава українського уряду заявив за підсумками зустрічі.

"Ми виграємо цю війну. Але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні, як і раніше, потрібна інтенсивна військова підтримка", - наголосив прем'єр.

При цьому Остін не коментував конкретні запити, але пообіцяв, що США розширять виробництво озброєнь для України.

"Ми продовжуватимемо інвестувати у нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", - зазначив глава Пентагону.

Міністр оборони США також подякував Україні за її відповідальність у питанні військової допомоги, яку їй вже передали.

"Дозвольте мені подякувати вам за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб наша допомога у сфері безпеки залишалася в руках захисників України", - додав він.

Оновлено 18:58

Шмигаль у себе в Telegram написав, що в ході зустрічі з Остіном він подякував США за потужну військову підтримку України та створення формату "Рамштайн".

"Докладно обговорили термінові потреби України для успішного проведення чергової контрнаступної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових можливостей на майбутнє", - уточнив він.

При цьому прем'єр додав, що для швидкої перемоги Україні необхідно більше зброї, а саме: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів та боєприпасів.

"Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності. Розраховуємо на незмінно потужну військову підтримку Сполучених Штатів до перемоги України", - розповів Шмигаль.