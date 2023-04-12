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В Бахмуті прикордонники ліквідували групу штурмовиків "Вагнера"

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Середа 12 квітня 2023 16:26
В Бахмуті прикордонники ліквідували групу штурмовиків "Вагнера" Фото: в Бахмуті прикордонники ліквідували групу штурмовиків "Вагнера" (facebook.com/MinistryofDefenceUA
Автор: Сергій Пишкін

В Бахмуті прикордонники знищили групу штурмовиків "Вагнера", яка намагалась непомітно наблизитись до позицій наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Понад 20 штурмовиків з ПВК "Вагнера" спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Проте наші бійці виявили їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження. Ворожі сили сховались у напівзруйнованій забудові, проте по ній захисники завдали удару", - пише пресслужба.

Під час бою були ліквідовані 7 штурмовиків "Вагнера", 12 окупантів - поранені. Інші загарбники - втекли.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що командир окремого батальйону окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ підполковник Олександр Жарський розповів про те, як нашим воїнам вдалось утримувати позиції під Бахмутом.

Як пояснила заступник міністра оборони Ганна Маляр, залишити Бахмут означає допустити ворога вглиб нашої країни.

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