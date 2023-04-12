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В Івано-Франківській області стався землетрус

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Івано-Франківська область, Середа 12 квітня 2023 20:25
В Івано-Франківській області стався землетрус Фото: в Івано-Франківській області стався землетрус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 12 квітня, поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус 10 км на захід від міста Яремче - магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 6 км.

За класифікацією землетрус належить до "невідчутних". Така інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Зазначається, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 22 грудня 2022 року в Надвірнянському районі з магнітудою 2,4.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні 5 квітня був зафіксований землетрус. Короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.

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