В Івано-Франківській області стався землетрус

У середу, 12 квітня, поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус 10 км на захід від міста Яремче - магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 6 км. За класифікацією землетрус належить до "невідчутних". Така інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами. Зазначається, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 22 грудня 2022 року в Надвірнянському районі з магнітудою 2,4.