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В частині Куп'янського району можуть оголосити примусову евакуацію, - голова РВА

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Середа 12 квітня 2023 15:44
В частині Куп'янського району можуть оголосити примусову евакуацію, - голова РВА Фото: в частині Куп'янського району можуть оголосити примусову евакуацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже найближчими днями може бути ухвалене рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з кількох територіальних громад Куп'янського району Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Конашевича під час брифінгу.

"Зараз цей механізм відпрацьовується. Думаю, найближчими днями узгодимо весь ланцюжок відповідальних на кожному етапі і... буде ухвалено рішення. Особливо це стосується дітей із батьками", - розповів голова РВА.

Як відзначив Конашевич, в першу чергу йдеться про Вільхуватську, Дворічанську та Петропавлівську громади. Там, згідно з даними райадміністрацій, загалом перебувають близько 100 дітей.

"Стосуватиметься це насамперед трьох громад - Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської, оскільки ці громади розташовані або біля кордону, звідки здійснюються обстріли населених пунктів, або біля лінії зіткнення, де обстріли мають абсолютно хаотичний характер і становлять загрозу", - додав Конашевич.

Зокрема голова РВА не виключив того, що примусова евакуація може торкнутись й Кіндрашівської громади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом в Авдіївці правоохоронці продовжують пошуки дітей, яких приховують батьки, що хочуть евакуюватися.

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